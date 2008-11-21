تصویب نهایی افزایش دوره ریاست جمهوری روسیه در دوما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دومای دولتی روسیه امروز طرح افزایش مدت دوره ریاست جمهوری و حضور نمایندگان دوما در مجلس نمایندگان این کشور را تصویب کرد.

این طرح با 392 رای موافق به 57 رای مخالف در آخرین و سومین بررسی آن به تصویب رسید.

تمام مخالفان تصویب این طرح از اعضای حزب کمونیست روسیه بودند.

این طرح باید به تصویب سنا، شورای فدراسیون و هیئت قانونگذاران منطقه ای روسیه هم برسد.

دومای روسیه درنشست روز چهارشنبه خود در شور دوم طرح افزایش دوره ریاست جمهوری این کشور را تصویب کرده بود.

بر اساس این طرح، مدت ریاست جمهوری روسیه از چهار سال به شش سال افزایش می یابد.بر اساس این طرح دوره نمایندگی نمایندگان دوما نیز از چهار سال به پنج سال افزایش می یابد.



رئیس جمهوری روسیه طرح قانونی افزایش دوره ریاست جمهوری را روز 11 نوامبر (21 آبان ماه) به پارلمان ارائه کرده بود.