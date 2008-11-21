نوشاد عالمیان در انتظار قهرمانی / کره ای ها قهرمان مسابقات دوبل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوبل مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین امروز با معرفی بازیکنان کره ای به عنوان نفرات برتر در هر دو رده سنی به پایان رسید.

در پایان این بخش از مسابقات و در رده سنی نوجوانان "چو جای جانگ " و "لی یو وان" از کره جنوبی به عنوان نخست دست یافتند. "گوش" و "ساتیان" از هند در رده دوم قرار گرفتند. همچنین محمد امین حنطه و علیرضا ملارجبی (سرامیک الوند) به همراه پوریا عمرانی و محمد علی روئین تن (تاژ) عنوان مشترک سومی را از آن خود کردند.

در رده سنی جوانان رقابت های دوبل نیز "لی هیونگ جان" و "شین این چل" از کره جنوبی اول شدند. عنوان دوم به نوشاد عالمیان و حمیدرضا طاهرخانی (مهرام) اختصاص یافت. روح الله شیشه گرها و نیما عالمیان (موسسه مالی انصار3) و "گاراس" و "اسلواچ" از اسلواکی هم سوم شدند.

در بخش مسابقات تیمی چهارمین دوره پیکارهای تنیس روی میز بین المللی قزوین نیز تیم های هند و کره جنوبی به مقام اول و دوم مسابقات رده سنی نوجوانان دست یافتند. ضمن اینکه تیم های تاژ و بلاروس مشترکا سوم شدند.

در رده جوانان هم تیم مهرام در رده نخست دیدارهای تیمی ایستاد. کره جنوبی دوم شد و شرکت فرآورده های لبنی ابهر به همراه اسلواکی سوم شدند.

چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین امروز با معرفی نفرات برتر در بخش انفرادی به کار خود خاتمه می دهد.

در فینال رده جوانان این بخش نوشاد عالمیان برای کسب عنوان قهرمانی با "اسلواچ" از اسلواکی دیدار می کند. در رده سنی نوجوانان نیز پینگ پنگ بازان هندی به نام "ساتیان" و "گوش" برگزار کننده دیدار فینال هستند.