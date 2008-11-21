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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

گشت زنی بمب افکن های روسیه بر فراز اقیانوس ها

گشت زنی بمب افکن های روسیه بر فراز اقیانوس ها

با تداوم تنشها میان مسکو و غرب،بمب افکن های روسیه، گشت زنی فراز اقیانوس ها را از سرگرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دو بمب افکن استراتژیک روسیه یک گشت هوایی را بر فراز اقیانوس منجمد شمالی آغاز کردند.

ولادیمیر دریک سخنگوی نیروی هوایی روسیه اعلام کرد: بمب افکن های تی یو-95 روسیه از پایگاه انجیلز در منطقه ساراتوف در جنوب این کشور به پرواز درآمدند و عازم گشت زنی در اقیانوس منجمد شمالی شدند.

دریل با اشاره به تداوم این گشت زنی ها در آبهای بی طرف در اقیانوس اطلس، آرام و دریای سیاه، این پروازها را آموزشی اعلام کرد.

روسیه سال گذشته پس از 15 سال خودداری از گشت هوایی بر آبهای بی طرف در این اقیانوس ها، گشت زنی در این آبها را آغاز کرد.

مسائل مختلفی و از جمله مناقشه قفقاز، گسترش ناتو به شرق و ایجاد سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی به تنش ها بین روسیه و غرب دامن زده است.

کد مطلب 787151

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