ملوان کمبود بازیکن دارد / تساوی برابر مقاومت راضی کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد احمدزاده عصر امروز پس ازتساوی تیمش مقابل مقاومت سپاسی در جمع خبرنگاران افزود: این کمبود بازیکن بیشتر در خط دفاعی ما وجود دارد. کمبود بازیکنان مشکلی بود که پس از بازی با تیم استقلال به وجود آمد و طی چند بازی اخیر مجبور به 5 جابجایی بازیکن در تیم شدیم.

سرمربی تیم ملوان همچنین با اشاره به بازی امروز مقابل مقاومت گفت: زمانی که تیم ملوان دو گل جلو افتاد طبیعی بود که مقاومت فشار بیشتری برای باز کردن دروازه تیم ما به وجود آورد و اگر ما می توانستیم نیمه اول را بدون گل خورده به پایان ببریم در نیمه دوم شرایط متفاوت بود.

وی اضافه کرد: مقاومت با ارسال توپهای بلند بر روی دروازه ملوان کار را برای دفاع ما مشکل کرده بود.

احمدزاده تصریح کرد: در مجموع بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم و اینکه مقاومت با توپهای بلند قصد باز کردن دروازه ما را داشت سیستم مناسبی بود که از سوی این تیم اجرا شد.

سرمربی تیم ملوان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعطیلی چند روزه لیگ برتر نیز گفت: تیم ملی باید از سوی تمام تیم ها حمایت شود و تمام سرمربیان نیز برای موفقیت این تیم هر کاری که لازم باشد انجام خواهند داد.