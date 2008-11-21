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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۷

رئیس فدراسیون شطرنج عازم آلمان شد

رئیس فدراسیون شطرنج عازم آلمان شد

محمد ابراهیم مداحی به منظور شرکت در اجلاس فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) تهران را به مقصد درسدن آلمان ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره جهانی شطرنج به منظور بررسی و تدوین تقویم 2009 این رشته از روز گذشته در آلمان آغاز شد.

رئیس فدراسیون شطرنج کشورمان که عضویت هیئت رئیسه و هیئت اجرایی فدراسیون های آسیایی و جهانی را هم بر عهده دارد، روز گذشته عازم آلمان شد تا همراه با نمایندگان 173 کشور عضو فیده در این اجلاس شرکت کند.

کنگره فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) درحاشیه برگزاری المپیاد جهانی شطرنج در درسدن آغاز شده و تا پایان این رقابت ها پیگیری می شود.

مداحی و تیم ملی شطرنج مردان و زنان کشورمان که در این المپیاد شرکت کرده اند چهارشنبه هفته آینده به کشور باز می گردند.

کد مطلب 787156

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