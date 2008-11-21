می توانستیم ملوان را شکست دهیم/ برای هدایت تیم جوانان صحبتی با من نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامحسین پیروانی عصر امروز پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل تیم ملوان در جمع خبرنگاران افزود: با وجود اینکه 15 لیگ 15 روز تعطیل بود ولی بازیکنان مقاومت امروز در مصاف با ملوان آماده ظاهر شده و بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی تصریح کرد: مقاومت در 10 دقیقه اول 2 گل دریافت کرد ولی با تلاش بازیکنان توانست گلهای خورده خود را جبران کند و اگر رمضانی از فرصتهای خود استفاده مناسب تری می کرد مقاومت پیروز این میدان بود.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی گفت: با دریافت گل اول خط دفاعی تیم مقاومت از بازی غافل شد و در دقایقی کوتاه گل دوم را نیز دریافت کرد. البته اگر این اشتباهات در بازی پیش نیاید بازی فوتبال مثل یک بازی کامپیوتری می شود.

پیروانی در ادامه با اشاره به کاندیدا شدن خود برای سرمربیگری تیم ملی جوانان نیز گفت: هنوز هیچکس در این خصوص با من صحبتی نداشته است و اگر چنین امری صورت گیرد باید به طور جدی بر روی این موضوع صحبت کنیم.

وی با انتقاد از زمین چمن ورزشگاه حافظیه نیز گفت: با یک محاسبه ساده می توان دریافت که در این زمین هر هفته 6 مسابقه برگزار می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد طی دو ماه آینده زمین ورزشگاه دچار مشکل خواهد شد که در این خصوص هیئت فوتبال باید زمین چمن ورزشگاه دستغیب را نیز آماده برگزاری مسابقات فوتبال در شیراز کند.