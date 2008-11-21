داور هیچ تاثیری در نتیجه بازی نداشت/ اعتراض استقلالی ها بی مورد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسگری که وظیفه ناظر داوری دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان را برعهده داشت در پایان این دیدار و به دنبال اعتراض کادر فنی و بازیکنان آبی پوش گفت: به نظر من داوری این بازی هیچ مشکلی نداشت و آقای جهانبازی بسیار خوب سوت زد.

عسگری ادامه داد: داوری هیچ تاثیری در روند بازی و رقم خوردن پیروزی یک بر صفر فولاد خوزستان نداشت.

ناظر فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که " پس چرا با این وجود تماشاگران و کادر فنی استقلال به قضاوت جهانبازی اعتراض داشتند؟" گفت: دلیل این اعترضات را نمی دانم. همانطور که گفتم آقای جهانبازی قضاوت خوبی داشت و به خوبی بازی را اداره کرد.