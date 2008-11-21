هم بدشانس بودیم هم ضعیف/ تعطیلی لیگ به استقلال ضربه زد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل فولاد خوزستانبا بیان این مطلب درجمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: متاسفانه در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که به خاطر یک بازی تیم ملی، 17 روز مسابقات لیگ برتر را تعطیل کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که استقلال روند رو به رشدی را داشت و به پیروزیهای خوبی دست پیدا کرده بود، لیگ تعطیل شد تا بازیکنان ما از نظر بدنی دچار افت شوند. نگه داشتن بدن بازیکنان در شرایط ایده ال بسیار سخت است و این تعطیلات به ما ضربه زد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه تیمش در این دیدار بدشانس هم بود خاطر نشان کرد: در این دیدار موقعیت های خوبی برای رسیدن به پیروزی داشتیم اما نتوانستیم از انها استفاده کنیم.

قلعه نویی ادامه داد: در مورد گل ابراهیم تقی پور چند تن از دوستان کارشناس من اعلام کرده اند گل در موقعیت صحیح به ثمر رسید. با این حال امیدوارم که این صحنه به خوبی از سوی کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با ابراز همفکری با خبرنگاران تصریح کرد: من هم مثل شما تصور می کنم این استقلال همان تیم هفته های گذشته نبود و نتوانست فوتبال زیبایی را به نمایش بگذارد.

قلعه نویی در مورد غیبت جباری و قربانی گفت: این هم یکی دیگر از مشکلات ما بود. جباری مصدوم بود و قربانی هم به علت سه اخطاره نتوانستند ما را همراهی کنند. البته سعی کردیم از بازیکنان جانشین برای پرکردن جای آنها استفاده کنیم.

قلعه نویی در مورد بازیکنان برزیلی استقلال گفت: این بازیکنان فردا تست پزشکی می دهند و ظرف یکی دو روز آینده با مسئولان باشگاه به توافقات نهایی خواهند رسید. در مورد مسائل مالی هم باشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی از تماشاگران استقلال که پس از باخت هم او را تشویق کردند تشکر کرد و گفت: آنها از ما جلوتر هستند و کاملا فوتبال را می فهمند و بنده نظر آنها را به عنوان یک کارشناس قبول دارم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز نارضایتی از عملکرد بازیکنان خط دفاعی اش گفت: قبول دارم که امروز بازیکنان ما در خط دفاعی عملکرد خوبی نداشتند و روز ضعیفی را پشت سرگذاشتند. سعی می کنیم از فردا برای رفع نقاط ضعف آنها تلاش کنیم.