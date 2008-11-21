به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این موزه به پیشنهاد داود کیانیان پیشکسوت تئاتر عروسکی در اختتامیه دوازدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز فرهنگی هنری کانون و موافقت ضمنی نماینده استانداری آذربایجان شرقی تاسیس خواهد شد.

کیانیان در این مراسم خطاب به میزبانان تبریزی گفت: سال‌ها پیش در پرو‍ژه‌ای تحقیقی دنبال این بودم که اولین تئاتر کودک به شیوه امروزی کجا و کی روی صحنه رفته و پس از بررسی فراوان به این نتیجه رسیدم مرحوم جبار باغچه‌بان سال 1304 نخستین تئاتر را در کودکستانی در تبریز اجرا کرده است. آرزو دارم این کودکستان شناسایی و به موزه تئاتر کودک ایران تبدیل شود.

پس از صحبت‌‌های کیانیان در آخرین لحظات مراسم محمدرضا نوتاش مدیر کل اجتماعی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با دادن یادداشتی به مجری برنامه گفت همکارانش مکان آن کودکستان قدیمی را که امروز مرکز آموزش کودکان ناشنوا شده شناسایی کرده‌اند و استانداری برای ایجاد این موزه در صورت مهیا شدن شرایط اعلام آمادگی می‌کند.

دوازدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز فرهنگی هنری کانون پس از سه روز رقابت 21 گروه نمایشی از 16 استان و معرفی برترین آثار نمایشی روز 29 آبان در تبریز پایان یافت.