بازگشت ناآرامی ها به شمال لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، بر اساس بیانیه ارتش لبنان، در جریان یکی از ماموریتهای امنیتی نیروهای ارتش در یکی از مناطق طرابلس، یک دستگاه خودرو تلاش کرد با بی اعتنایی به دستور نیروهای ارتش، از یکی از ایستهای نظامی عبور کند که سه نفر از سرنشینان این خودرو پس از زخمی شدن یکی از آنها، بازداشت شدند.



بر اساس این بیانیه، در پی این حادثه برخی برهم زنندگان امنیت اقدام به آتش زدن خودروی مذکور و تیراندازی به سوی یک ایست بازرسی ارتش کردند که نیروهای ارتش مجبور به مقابله به مثل شدند که بر اثر آن فردی به نام احمد الزعبی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.



بیانیه ارتش لبنان می افزاید : واحدهای ارتش پس از این حادثه اقدام به ایجاد موانع بازرسی و گشت زنی و بازگراندن اوضاع به روال سابق کردند.



در این بیانیه تاکید شده است : ارتش لبنان به حفظ امنیت شهروندان پایبند است و هرگز در برخورد با کسانی که قصد برهم زدن امنیت و ثبات را دارند، سهل انگاری نخواهد کرد.



این حادثه صبح امروز در خیابان سوریه در منطقه التبانه طرابلس رخ داد که بر اثر آن یک نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.



شمال لبنان طی ماههای اخیر شاهد درگیری ها و انفجارهای متعدد بوده است. در آخرین انفجار که یک دستگاه اتوبوس نظامی را در منطقه البحصاص واقع در ورودی جنوبی طرابلس بزرگترین شهر شمال لبنان هدف قرار داده بود؛ پنج نظامی لبنانی کشته و 24 نفر از جمله 18 نظامی زخمی شدند

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