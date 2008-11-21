نوشاد عالمیان قهرمان مسابقات انفرادی جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان پینگ پنگ باز 17 ساله کشورمان در دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین با نتیجه 4 بر صفر مقابل "اسلواچ" ازاسلواکی به برتری دست یافت و عنوان قهرمانی رقابت های انفرادی جوانان را از آن خود کرد.

عالمیان با کسب این پیروزی به جایزه 1200 دلاری دست یافت. 900 دلار جایزه نقدی نیز به اسلواچ نایب قهرمان تعلق گرفت.

در این رده سنی "کیم جی هووانگ" و "لی لیونگ" از کره جنوبی به عنوان مشترک سومی دست یافتند. مسئولان برگزارکننده مسابقات قزوین برای برترین های رده سوم جایزه نقدی در نظر نگرفته اند.

همچنین در دیدار فینال انفرادی رده سنی نوجوان ساتیان از هند شکست 4 بر3 را به "گوش" تحمیل کرد و در رده نخست ایستاد تا حریف همونطش دوم شود.

در این رده سنی پوریا عمرانی و "چو جا جونگ" از کره جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

چهارمین دوره مسابقات تنیس روی میز بین المللی قزوین که از 28 آبان ماه در خانه پینگ پنگ این استان آغاز شده بود، امروز با معرفی نفرات برتر دیدارهای انفرادی به پایان رسید.