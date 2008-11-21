  1. بین الملل
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۴۹

آزادی بیان به شیوه غربی/

آلمان فعالیت شبکه المنار لبنان را ممنوع اعلام کرد

آلمان فعالیت شبکه المنار لبنان را ممنوع اعلام کرد

با تداوم فشار رژیم صهیونیستی بر دولت آلمان، این کشور بر خلاف ادعاهای غربی ها درباره آزادی بیان،فعالیت شبکه تلویزیونی المنار لبنان در این کشور را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزارت کشور آلمان اعلام کرد: طبق ماده 9 قانون اساسی آلمان که می گوید اقدامات سازمانها نباید به درک افکار عمومی از مسائل بین المللی خدشه وارد کند؛ برنامه های شبکه تلویزیونی المنار در آلمان ممنوع اعلام می شود.

سخنگوی وزارت کشور آلمان به جزئیات این ممنوعیت اشاره ای نکرد.

تلویزیون المنار، یک شبکه تلویزیونی وابسته به مقاومت اسلامی در لبنان است. آمریکا حزب الله مهمترین گروه مقاومت بر ضد اشغالگری رژیم صهیونیستی را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده است.

تلویزیون المنار تاکنون واکنشی نسبت به این اقدام دولت آلمان نشان نداده است.

 رژیم صهیونیستی همواره با یادآوری افسانه هولوکاست در دوران آلمان نازی، خواستار افزایش فشارهای این کشور بر گروههای مخالف خود می شود.

کد مطلب 787198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها