آلمان فعالیت شبکه المنار لبنان را ممنوع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک سخنگوی وزارت کشور آلمان اعلام کرد: طبق ماده 9 قانون اساسی آلمان که می گوید اقدامات سازمانها نباید به درک افکار عمومی از مسائل بین المللی خدشه وارد کند؛ برنامه های شبکه تلویزیونی المنار در آلمان ممنوع اعلام می شود.

سخنگوی وزارت کشور آلمان به جزئیات این ممنوعیت اشاره ای نکرد.

تلویزیون المنار، یک شبکه تلویزیونی وابسته به مقاومت اسلامی در لبنان است. آمریکا حزب الله مهمترین گروه مقاومت بر ضد اشغالگری رژیم صهیونیستی را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده است.

تلویزیون المنار تاکنون واکنشی نسبت به این اقدام دولت آلمان نشان نداده است.

رژیم صهیونیستی همواره با یادآوری افسانه هولوکاست در دوران آلمان نازی، خواستار افزایش فشارهای این کشور بر گروههای مخالف خود می شود.