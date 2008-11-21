آمریکا با عادی شدن روابط روسیه-ناتو مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دانیل فراید از دستیاران وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران با رد خواسته اتحادیه اروپا برای عادی شدن روابط ناتو و مسکو گفت :عادی سازی روابط ناتو و روسیه فعلا در دستور کار قرار ندارد.

هفته گذشته اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به توافقنامه همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه را از سرگرفت.

اتحادیه اروپا در همین راستا از ناتو خواست مذاکرات با روسیه را در چارچوب شورای روسیه-ناتو از سربگیرد. مذاکرات روسیه-ناتو و همچنین مذاکرات اتحادیه اروپا-روسیه از زمان جنگ اوستیا در ماه آگوست متوقف شده بود.

درگیریها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد