تیم ملی بانوان ایران در اولین گام مغلوب قزاقستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان آسیا امروز با شرکت 10 تیم در بانکوک تایلند آغاز شد و تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه 18 بر 33 مغلوب قزاقستان شد.

بانوان ملی پوش هندبالیست کشورمان که درگروه A این رقابت ها با تیم های کره جنوبی، ژاپن و ازبکستان همگروه هستند، روز یک شنبه هفته پیش رو دومین دیدار خود را مقابل ژاپن برگزار می کنند.

کره جنوبی و ازبکستان حریفان سوم و چهارم تیم ملی هندبال بانوان ایران در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هستند.

چین، تایلند، هند، قطر و ویتنام دیگر تیم های شرکت کننده در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال بانوان آسیا هستند که در گروه B با هم به رقابت می پردازند.