نمایشگاه پانزدهم اعتبار واقعی مطبوعات کشور را نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفار هرندی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه امسال با استقبال پرشور و با نشاط مطبوعات و مردم مواجه شده به گونه ای که شاهد انبوه جمعیت در فضای نمایشگاه هستیم.

وی با بیان اینکه برگزاری مستقل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ابتکاری ارزشمند و موثر بود، افزود: وسعت محل برگزاری نمایشگاه امسال در مصلای بزرگ تهران به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره های قبلی نمایشگاه نیست.

صفار هرندی در خصوص این ادعا که نمایشگاه مورد توجه عموم قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: شاید فراموش کرده اند که نمایشگاه های قبلی مطبوعات و خبرگزاریها در چه فضایی برگزار می شد و بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب صدقه ای هم به مطبوعات می دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: امروز با برگزاری با شکوه این نمایشگاه همگان دیدند که مطبوعات روی پای خود ایستاده اند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها تا سوم آذرماه همه روزه از ساعت 9 تا 19 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران پذیرای عمومی علاقه مندان به عرصه خبر است.