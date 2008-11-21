حضور لاریجانی در سومین اجلاس مجمع پارلمانی آسیایی (APA) در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر از جاکارتا ، به گفته آگونگ لاکسونو رئیس مجلس نمایندگان اندونزی، اجلاس مذکور بیشترین تمرکز خود را بر تقویت نقش کشورهای آسیائی در مقابله با بحران اقتصادی جهان خواهد گذاشت. وی گفت: بسیاری از کشورهای جهان در خارج از آسیا امیدوار هستند که آسیا نقش عمیق تری در حل بحران اقتصادی جهان داشته باشد.

لازم به ذکر است که از جمهوری اسلامی ایران بیش از 20 نماینده مجلس در این اجلاس حضور خواهند داشت. ایران از بنیانگذاران مجمع پارلمانی آسیایی است و دبیرخانه ایبن مجمع نیز در تهران می باشد. براساس برنامه اعلام شده توسط کمیته برگزار کننده اجلاس مذکور قرار است آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان نیز در این اجلاس شرکت و در مراسم افتتاحیه سخنرانی نماید. مراسم افتتاحیه، صبح روز نخست این اجلاس با سخنرانی رؤسای مجالس ایران، اندونزی و رئیس جمهور کشور میزبان برگزار خواهد شد.

