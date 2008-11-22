به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه که با عنوان " پیشرفت و عدالت، گفتمان انتخابات دهم" صادر شده ، آمده است: جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری به عنوان بخش موثری از جریان خدوم اصولگرا که در انتخابات مجلس هشتم مورد استقبال غیرقابل پیش‌بینی ملت ایران قرار گرفت، بر آن است که مواضع خود را نسبت به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با مردم بزرگوار و عزیز ایران در میان بگذارد.

در این بیانیه ضمن فواخوانی تمامی اصولگرایان به تلاش برای وحدت کلمه می خوانیم : اینک که نحوه‌ سلوک رهبران انقلاب در دنیا در حال گسترش است و جهان اسلام مصمم است که با الگوبرداری از انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم مستکبرین دنیا را تعمیق بخشد، بسیار ضروری است که ایران اسلامی با تلاش مجدانه و بیش از بیش خود زمینه‌ توسعه‌ همه‌جانبه اقتصادی و توسعه‌ انسانی را در سرلوحه‌ برنامه‌های خود قرار دهند که در این صورت بدون نیاز به توسل به زور در گستره‌ گفتمان انقلابی افزوده خواهد شد.

در ادامه آمده است : نعمت خدمتگزاری برای اصولگرایان و رویکرد مردم به جریان اصولگرا در چندین انتخابات گذشته از یکسو تاکیدی بر نفی هر نوع تندروی و ساختارشکنی بوده و از سوی دیگر امید به توسعه، رفاه، تعمیق ارزش‌ها و تلاش در جهت حل مشکلات را اعلام می‌نماید.

جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر جایگاه والای مراجع و روحانیت معظم و نقش بی‌دلیل ایشان در مراحل انقلاب اسلامی و همگرایی اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان و تلاش برای استفاده از همه‌ ظرفیت‌های نخبگان دانشگاهی و حوزوی تاکید کرده که مصمم است تمامی مساعی خود را در جهت تداوم حاکمیت گفتمان اصولگرایی به کار گیرد و با فراخوان تمامی فعالان اصولگرای کشور تلاش مجدانه برای موفقیت پیش از پیش ملت بزرگ ایران را آغاز نماید."اینک اصولگرایان در جست‌وجوی آن هستند که با وفا به میثاق ایمانی و انقلابی خود برای پاسداشت اعتماد مردم و ایفای حق حکومت به مردم که همان خدمتگزاری صادقانه و بی‌منت به صاحبان انقلاب است قدمی به پیش نهند. "

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم : اکنون که نظام ما سه دهه‌ پرفراز و نشیب همراه با موفقیت‌های خیره‌کننده در دفاع مقدس، سازندگی و توسعه‌ اتحاد و انسجام ملی و بین‌المللی را پشت سر نهاده است، گفتمان پیشرفت و عدالت را با تکیه بر نوآوری و شکوفایی محور فعالیت‌های خود قرار داده است و امیدواریم با حرکت به سمت اهداف بلند چشم‌انداز بیست ساله قله‌های موفقیت در تولید علم و فن‌آوری و رشد تولید ثروت ملی چنان بپیماید که مقام اول را در بین کشورهای مختلف کسب نماید.

جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرده است : اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اصلاح نظام اداری تا اجرای کامل قانون خدمات کشوری، اصلاح و بازنگری نظام تعلیم و تربیت، مشارکت‌دهی نخبگان و فرهیختگان در اداره کشور، کارآفرینی و تلاش برای رسیدن به اشتغال کامل و کاهش نرخ تورم در حد 10 درصد از اهم برنامه‌هایی است که ضروری است رئیس‌جمهور منتخب آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

این جبهه خاطر نشان کرده است : نظر به این‌که جبهه‌ اصولگرایان از آراء و سلایق گوناگون تشکیل شده، ضرورت دارد همگی برای رسیدن به اهداف بلند فوق بر موارد ذیل تاکید نماییم:

- تکیه بر عقلانیت، اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی همراه با حفظ ارزش‌ها، استفاده از ظرفیت تمامی نیروهای اصولگرا و سایر ظرفیت‌های قابل قبول کشور، استفاده از تجربه و توانایی پیشکسوتان، تاکید بر شکرگزاری از خدمات دولت‌های گذشته، خط‌ مشی حرکت ما و دولت آینده خواهد بود.

- جبهه پیروان خط امام و رهبری معتقد است که با پیگیری موثر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اقدام عملی بر تحقق خواسته‌های مردم در مبارزه با فقر، فساد، بیکاری و گرانی، تلاش برای افزودن کارآمدی و استفاده عالمانه از فرصت‌ها، حمایت از سرمایه مادی و معنوی مردم و خودداری از هر نوع فرصت‌سوزی، خودباوری، عدالت‌محوری و پیشرفت به عنوان گفتمان غالب دهه چهارم، تلاش برای خردورزی در تعامل سازنده با نظام بین‌الملل و رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، تمرکز بر اجرای سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل 44 و توجه به خنثی‌سازی فعالیت‌های طیف افراطی ساختارشکن به منظور صیانت از انقلاب و تلاش برای تعمیق وحدت ملی امکان دسترسی به همه اهداف بلند و مقدس نظام جمهوری را فراهم می‌نماید.

- بر این اساس ، نیاز امروز ما و جامعه و کشور انتخاب رئیس جمهوری توانمند، کارآمد، خردورز، اصولگرا، ضابطه‌مند، مردمی، قانون‌مدار، همگرا با دیگر قوا، شجاع و پرتلاش و معتقد به استفاده از خرد جمعی و مدبر برای استفاده از تمام ظرفیت‌های جامعه در بالاترین سطح مدیریتی است.

به گزارش مهر در پایان این بیانیه نیز تاکید شده است : بر همین اساس جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری انتخابات آتی را انتخاباتی برنامه‌محور و نه شخص‌محور می‌داند و با ادای احترام به همه نامزدها و فعالان انتخاباتی و با تعظیم در مقابل ملت بزرگ ایران اسلامی، در پی آن است تا برنامه‌های دقیق خود را در مشورت و همکاری با تمامی نیروهای اصولگرا به صورت دقیق تدوین نموده و برای اجرای آن‌ها تلاش نماید.



