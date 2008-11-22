غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ضمن اعلام این خبر گفت: بررسی پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه که از طرف دولت و به طور غیر رسمی به مجلس ارائه شده همچنین در کمیسیون ویژه مجلس نیز مورد بررسی کلی قرار گرفت .

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تاکید کرد: دراین کمیسیون صرفا نسبت به سرفصل های کلی مطرح در لایحه بحث های عمومی انجام شد ، در عین حال با توجه به اینکه در جلسه گذشته کمیسیون این مباحث به پایان نرسید، قرار شد در جلسه بعدی کمیسیون ویژه که دو هفته بعد برگزار می شود بحث و بررسی در خصوص آن ادامه یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد : ما در بررسی این لایحه و پیش نویس آن عجله ای نداریم و می خواهیم کار با متانت پیش رود، از دولت هم انتظار داریم شتابی در این مورد نداشته باشد و هر زمان که طرح تحول اقتصادی به پختگی کامل رسید برای تصمیم گیری در مورد اجرای آن اقدام شود.

مصباحی مقدم در خصوص بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها که از طرف نمایندگان به مجلس ارائه شد و هم اکنون در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ، گفت: در جلسه گذشته کمیسیون که دوشنبه قبل برگزار شد قرار بود نسبت به این طرح به جمع بندی برسیم اما چون کمیسیون ویژه در این جلسه نصاب لازم را نداشت تصمیم گیری در خصوص این طرح به جلسه بعدی موکول شد.