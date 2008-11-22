150 چابکسوار حرفه ای در گنبد ساماندهی شدند

حکیم ایگدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شمار چابکسواران در دو قالب حرفه ای و آماتور در جریان مسابقات فعالیت می پردازند.

وی اظهار داشت: چابکسوران آماتور باید چندین بار به تشخیص کمیته فنی اسب سوار شوند تا بتوانند در گروه حرفه ای به مسابقه بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای رفع مشکلات این ورزشکاران ضروری است و باید توجه بیشتری به آنها شود.

به گفته ایگدی، مالکان اسبها نیزموظفند اسبها را بیمه سالیانه کنند تا در صورت بروز حادثه ای، خسارت وارده جبران شود.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بیان داشت: برای اسبهایی که بیمه نیستند نیز بیمه روز کورس اسبدوانی طراحی شده و به مالکان کمک می شود تا از مزایای این طرح بهره مند شوند.

وی یادآورشد: برای توسعه ورزش سوارکاری باید از فعالان این رشته حمایت بیشتری شود.

وی ساماندهی اسبهای ترکمن و تامین نیازهای مجموعه سوارکاری را از جمله برنامه های فراروی اعلام کرد.

شهرستان گنبد کاووس 295 هزار نفر جمعیت دارد و کورس اسب دوانی در دو نوبت پائیزه و بهاره در این منطقه برگزار می شود که علاقمندان زیادی دارد.