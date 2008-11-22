میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری گلستان مطلوب نیست

سیدنجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این استان توانمندیهای زیادی دارد و باید از قابلیتهای مختلف آن استفاده شود.

وی اظهار داشت: ما باید زمینه جذب سرمایه گذار را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در کشور و استان مورد توجه قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران شناختی از توانمندیهای بالقوه این استان ندارند که این مانع مهم برای توسعه سرمایه گذاری در استان است.

به گفته حسینی، فراهم شدن زیرساختها نظیر راه آهن، هوایی، دریایی و راهها از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کافی شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: توجه به سرمایه گذاری در توسعه اشتغال و رفع بیکاری تاثیر زیادی دارد و حضور و دعوت از سفرای خارجی در قالب جشنواره اقوام زمین در جذب سرمایه گذار در استان نقش زیادی دارد.

وی یادآورشد: باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاران کشورهای خارجی از نزدیک با شرایط سرمایه گذاری در استان آشتا شوند.

به تاکید حسینی، موقعیت گلستان با شرایط برخی از کشورهای خارجی تطبیق دارد و باید اینگونه فعالیتهای دعوت از سرمایه گذار خارجی توسعه یابد.

نماینده مردم شهرستانهای مینودشت و کلاله در مجلس بیان داشت: حضور سفرای خارجی می تواند زمینه معرفی گلستان را در جهان فراهم کند.

سالانه گردشگران زیادی برای بهره مندی از جاذبه های تاریخی و گردشگری به استان گلستان سفر می کنند.