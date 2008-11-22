150 هزار میلیارد سرمایه گذاری در گلستان انجام شد

عباس نیاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: علاوه بر این میزان سرمایه گذاری همچنین به 120 طرح بزرگ بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده که قبل از آن این میزان برابر 10 طرح بوده است.

وی ارزش صادرات کالاهای صنعتی گلستان را 52 میلیون دلار برشمرد و یادآور شد: 795 واحد صنعتی و 31 معدن فعال در استان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک دو هزار و 677 مجوز برای مراکز صنعتی و تجهیزات صنعتی در منطقه صادر شده که قبل از انقلاب شمار آن محدود بوده است.

به گفته نیاوند، قبل از دولت نهم هفت هزار اشتغال زایی در استان صورت گرفته که در سالهای اخیر 35 هزار طرح اشتغالزا در استان ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: کارهای بزرگ و اساسی در بعد توسعه منابع انسانی در استان ایجاد شده و دانشگاه جامع گرگان و 11 دانشگاه پیام نور تاسیس شده است.

وی یادآور شد: در این مدت 21 نقطه گردشگری شناسایی و زیرساختهای مناسب در استان فراهم شده است.

نیاوند عنوان کرد: توسعه زیرساختها و راههای استان صورت گرفته است و مصوباتی خوبی در جریان سفر شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: تصویب 35 طرح بزرگ صنعتی و معدنی تحولی بزرگ در استان ایجاد می کند و بسیاری از مشکلات مجود برطرف می شود.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت دارد.