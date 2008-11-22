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۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

22 رسد تشکل پیشتازان و فرزانگان در علی آباد کتول فعال می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان دانش آموزی علی آباد کتول گفت: 22 رسد تشکل پیشتازان و فرزانگان سال جاری در این شهرستان فعال می شود.

علی دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: وی اظهار داشت: تشکلهای پیشتازان و فرزانگان با ساختاری جدید سازماندهی می شوند و 22 رسد نیز در همین راستا آغاز به کار می کند.

حضور گروههای ویژه نظیر ادبیات، انیمیشن و روباتیک در کنار سایر اعضای عادی به صورت سازمان یافته و با مربیان آموزش دیده از ویژگیهای دور جدید فعالیت این تشکل ها است.

دنکوب خاطرنشان کرد: امسال در ساختار تشکیلات تغییری به وجود آمده و به جای رسد و جوخه های 7 نفره، دسته های 12 نفره و تیمهای شش نفره سازماندهی می شوند.

شهرستان 125 هزار نفری علی آباد کتول حدود  18 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 787252

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