  1. استانها
  2. قم
۲ آذر ۱۳۸۷، ۹:۳۸

فیروز کریمی:

بازیکنان صبا ضعیف عمل کردند

بازیکنان صبا ضعیف عمل کردند

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم صبای قم از ارائه بازی ضعیف بازیکنان این تیم در برابر پاس همدان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی جمعه شب پس از بازی در برابر پاس همدان در جمع خبرنگاران گفت: این بازی یکی از ضعف‌ترین بازی‌های تیم صبا در لیگ بود و در برابر بازی بسته پاس قرار گرفتیم.

وی تصریح کرد: بازیکنان ما بازی ضعیفی ارائه کردند و با توجه به برد صبا مسابقه از شادابی و کیفیت برخوردار نبود.

کریمی با اشاره به گل‌های تیم صبا گفت: این گل‌ها نیز بر روی یک سری اشتباهات فردی بازیکنان پاس به ثمر رسید.

سرمربی تیم صبا در ادامه به کناره گیری یحیی گل‌محمدی از این تیم اشاره کرد و گفت: امسال تفکری در ذهن گل محمدی ایجاد شده است که دچار بدشانسی وی شده و بنده نیز به ایشان اعتماد دارم و قبل از حضور در صبا از او خواسته بودم که در استقلال اهواز کمک بنده باشد.

کریمی افزود: پس از آسیب دیدگی گل محمدی کادر فنی با کنار بودن ایشان برخلاف میل باطنی موافقت کرد.

وی در پایان خطاب به سازمان لیگ گفت: باید لیگ به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بازیکنان ملی پوش 72 ساعت قبل از مسابقه به تیم خود ملحق شوند.

کریمی افزود: بازیکنان ما صبح روز پنج شنبه به این تیم پیوستند که بسیار نیز خسته بودند.

کد مطلب 787253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها