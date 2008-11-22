بازیکنان صبا ضعیف عمل کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فیروز کریمی جمعه شب پس از بازی در برابر پاس همدان در جمع خبرنگاران گفت: این بازی یکی از ضعف‌ترین بازی‌های تیم صبا در لیگ بود و در برابر بازی بسته پاس قرار گرفتیم.



وی تصریح کرد: بازیکنان ما بازی ضعیفی ارائه کردند و با توجه به برد صبا مسابقه از شادابی و کیفیت برخوردار نبود.



کریمی با اشاره به گل‌های تیم صبا گفت: این گل‌ها نیز بر روی یک سری اشتباهات فردی بازیکنان پاس به ثمر رسید.



سرمربی تیم صبا در ادامه به کناره گیری یحیی گل‌محمدی از این تیم اشاره کرد و گفت: امسال تفکری در ذهن گل محمدی ایجاد شده است که دچار بدشانسی وی شده و بنده نیز به ایشان اعتماد دارم و قبل از حضور در صبا از او خواسته بودم که در استقلال اهواز کمک بنده باشد.



کریمی افزود: پس از آسیب دیدگی گل محمدی کادر فنی با کنار بودن ایشان برخلاف میل باطنی موافقت کرد.



وی در پایان خطاب به سازمان لیگ گفت: باید لیگ به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بازیکنان ملی پوش 72 ساعت قبل از مسابقه به تیم خود ملحق شوند.



کریمی افزود: بازیکنان ما صبح روز پنج شنبه به این تیم پیوستند که بسیار نیز خسته بودند.