پاس در بازی تمرکز نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وینگو بگویچ جمعه شب در پایان مسابقه دو تیم صبای قم و پاس همدان در جمع خبرنگاران گفت: مدافعان تیم پاس پس از دریافت دو گل مسابقه تمرکز بازی را از دست دادند و بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند.
وی تصریح کرد: ما این دو گل را به صبا هدیه دادیم و گل سوم نیز بر اثر یک ضد حمله به ثمر رسید.
بگویچ از بازی ضعیف مدافعان تیمش انتقاد کرد و گفت: دفاع تیم پاس امروز بسیار بی نظم و کم حواس بازی میکرد و صبا نیز از این فرصتها استفاده کرده و موفق به زدن سه گل به ما شد.
سرمربی تیم پاس همدان در پایان بر بومی سازی بازیکنان این تیم تاکید کرد و اظهارداشت: بازیکنان بسیاری از تیم ما جدا شدند و ما به دنبال بازیکنان جدید از جمله علوی هستیم.
وی افزود: همچنین چندین بازیکن بومی نیز جذب خواهیم کرد و بر این امر تاکید داریم.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم پاس همدان گفت: این تیم پس از دریافت دو گل تمرکزی برای بازی نداشت.
