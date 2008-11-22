نقل قصه جنگ برای پایداری آن کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، سردار عیسی کاکویی شامگاه گذشته در شانزدهمین یادواره 32 شهید "کفشگر کلابزرگ" قائم شهر اظهار داشت: بیان قصه های هشت سال جنگ و شهدای آن دارای یک بعد عمیق است که می توان از آن عبرت گرفت.

وی با بیان اینکه در مقطعی از تاریخ، انقلابی در ایران رخ داد که بسیاری از کشورها در مقابل آن ایستادند، افزود: در جنگ تحمیلی با وجود تجاوز صدام به 11 شهر با 110روستا و به وسعت 110 هزار کیلومتر مربع به دلیل حمایت های همه جانبه اروپا و آمریکا هیچ نامی از تجاوز به ایران از سوی عراق از سوی این کشورها مطرح نشد.

سردار کاکویی اضافه کرد:‌ در حال حاضر با توجه به تاکیدات مکرر آژانس بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران پنج قطعنامه از سوی شورای امنیت علیه ایران صادر شده است.

مشاور شهردار تهران خاطرنشان کرد: آمریکا و دیگر ابرقدرت ها هرجا منافعی داشته باشند پیش قدم می شوند و هر جا که منفعتی برایشان نباشد مخالف تلقی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه از شهدا و جنگ باید عبرت گرفت، تصریح کرد: خانواده شهدا و ایثارگران بدانند که در هشت سال دفاع مقدس، عزت و اقتدار را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آوردند.

کاکویی با اشاره به اینکه صحبت هایی از برخی شنیده می شود که بعد از فتح خرمشهر دیگر نباید می جنگیدیم، گفت: باید مراقب بود زیرا کسانی که پشیمان شده اند می خواهند به نوعی دیگر با آمریکا ارتباط برقرار کنند.

به گفته وی مردمی باید از کرده خود پشیمان باشند که زیر سلطه دشمن بوده و با ذلت زندگی می کنند.

وی تاکید کرد: بازماندگان جنگ و خانواده شهدا مبادا زبان خود را در مقابل یاوه گویی های برخی افراد پشت کرده به انقلاب کوتاه کنند چون تاریخ این کشور سربلند و پر حماسه است.



کاکویی بیان داشت: دشمنان انقلاب و اسلام حتی اگر قبور ما را شخم بزنند باز هم نمی توانند حقانیت تاریخ انقلاب ایران را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه نسل سومی ها باید از تاریخ انقلابی کشور آگاه شوند به بازماندگان جنگ توصیه کرد: تاریخ انقلاب ایران پر غرور است و خانواده ها شهدا، ایثار گران و بازماندگان جنگ باید سینه به سینه این تاریخ را برای فرزندان خود بازگو کنند.