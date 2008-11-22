لایحه قانون تجارت نیازمند بازنگری است

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این قانون اقتباس شده ازقانون تجارت 1807 فرانسه است، اظهارداشت: با توجه به ظهور تغییرات استراتژی جدید تجارت و تجارت الکترونیک در دنیا این قانون جوابگو نیست.

وی از تصویب کلیات این لایحه در مجلس هشتم خبر داد و افزود: با تصویب نهایی این لایحه نگرانیهای که در بخشهای اقتصادی وجود دارد رفع خواهد شد.

لاهوتی با اشاره به اینکه این لایحه هزار و 128 ماده دارد، اظهار داشت: برای بررسی این لایحه ضمن تشکیل کمیته‌ای ویژه از اصل ٨٥ برای تصویب این قانون استفاده خواهد شد.

نماینده لنگرود ادامه داد: شکوفایی اقتصادی ملی به عنوان عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین جذابیت و شفافیت محیط کار با توجه به ویژگیهای ملی و تحولات اقتصادی جهان با به نظم کشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند.

لاهوتی یادآورشد: لایحه مذکور بسیاری از مصادیقی را که در قانون تجارت قبلی به صورت مسکوت باقی مانده است از جمله تجارت الکترونیک و امور مربوط به ورشکستگی را در برمی‌گیرد.