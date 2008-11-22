۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

نماینده لنگرود:

لایحه قانون تجارت نیازمند بازنگری است

رشت - خبرگزاری مهر: مهرداد لاهوتی گفت: قانون تجارت فعلی ایران مربوط به سال 1311 است و تاکنون هیچ تغییراتی در آن رخ نداده از اینرو نیامند بازنگری جدی است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این قانون اقتباس شده ازقانون تجارت 1807 فرانسه است، اظهارداشت: با توجه به ظهور تغییرات استراتژی جدید تجارت و تجارت الکترونیک در دنیا این قانون جوابگو نیست.

وی از تصویب کلیات این لایحه در مجلس هشتم خبر داد و افزود: با تصویب نهایی این لایحه نگرانیهای که در بخشهای اقتصادی وجود دارد رفع خواهد شد.

لاهوتی با اشاره به اینکه این لایحه هزار و 128 ماده دارد، اظهار داشت: برای بررسی این لایحه ضمن تشکیل کمیته‌ای ویژه از اصل ٨٥ برای تصویب این قانون استفاده خواهد شد.

نماینده لنگرود ادامه داد: شکوفایی اقتصادی ملی به عنوان عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین جذابیت و شفافیت محیط کار با توجه به ویژگیهای ملی و تحولات اقتصادی جهان با به نظم کشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند.

لاهوتی یادآورشد: لایحه مذکور بسیاری از مصادیقی را که در قانون تجارت قبلی به صورت مسکوت باقی مانده است از جمله تجارت الکترونیک و امور مربوط به ورشکستگی را در برمی‌گیرد.

