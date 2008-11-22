کسری بودجه جهاد کشاورزی گیلان 220 میلیارد ریال است

سید نصیر سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه این میزان با احتساب کسری بودجه 140 میلیارد ریالی سال گذشته است، اظهار داشت: کسری بودجه امسال این سازمان فقط 60 میلیارد و 700میلیون ریال است.

وی همچنین اعتبارات هزینه ای این سازمان در سال 88 را 180 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با این وجود سال آینده 40 میلیارد ریال کسری بودجه خواهیم داشت.

سید محمدی با اشاره به اینکه هر ساله شاهد کاهش ضریب بودجه در بخش کشاورزی هستیم، خاطرنشان کرد: رشد اعتبارات مصوب سال 84 معادل 59.6 درصد، در سال 86 به میزان 85.7 درصد و در سال 87 فقط 12.2 درصد بوده است که کاهش ضریب رشد در سال جاری به کمتر از 10 درصد رسیده است.

سید محمدی همچنین درادامه خواستار اختصاص 10درصد سرجمع اعتبارات کل استان به مدت دو الی سه سال برای رفع مشکل تامین آب کشاورزی گیلان شد.

این مسئول یادآوردشد: علی رغم اینکه امسال 70 میلیارد ریال از محل منابع ملی برای اجرای پروژه های منابع تامین آب دریافت شده ولی همچنان مشکلات این حوزه به قوت خود باقی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه از مسئولان استانی و کشوری خواستار توجهی ویژه به بخش کشاورزی استان شد.