مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

لاریجانی: طرح تحول موجب افزایش شدید تورم می شود

پور محمدی: اشخاص، شاخص اصولگرایی نیستند

اعلام زمان و نحوه ثبت نام در آزمون جامع علمی - کاربردی سال87

بورس و نفت با هم سقوط کردند



اعتماد:

هاشمی رفسنجانی در واکنش به گزارش تازه آژانس مطرح کرد: اعتراض به اظهارات دو پهلوی البرادعی

پایان یکه تازی آمریکا، پیش بینی شورای ملی اطلاعات ایالات متحده از ظهور قدرت های تازه در آسیا

خاتمی در یزد مطرح کرد:انتقاد از قرار دادن اسلام در برابر ایران

کارشناسان درباره سقوط قیمت نفت به زیر 50 دلار هشدار می دهند ، رودروریی مستقیم کشورهای نفتخیز با بحران



اعتماد ملی :

نگرانی رئیس مجلس از شوک تورمی طرح تحول اقتصادی ، مردم کم می آورند

نگرانی غرب و رضایت ایران از گزارش البرادعی ، وضعیت سفید

بهای نفت اوپک تا 45 دلار کاهش یافت، نزول قیمت نفت ایران از 126 به 42 دلار



ایران :

مدیر عامل شرکت ملی نفت در گفتگو با " ایران": تولید گاز ایران در تحریم 8 برابر شد

واکنش های داخلی و بین المللی به گزارش جدید البرادعی، اعلام وضعیت سفید در فعالیت هسته ای ایران

از روز گذشته در سراسر کشور اجرایی شد: آغاز ساماندهی معاملات املاک و مستغلات



ابرار:

باهنر: میر حسین موسوی در بین اصولگرایان حامیان زیادی دارد

آیت الله جوادی آملی: اداره جامعه با فقر، کمیته امداد و صدقه، هنر نیست

زیبا کلام: افراد قوی تر از خاتمی هم در بین اصلاح طلبان هستند

سخنگوی دولت: عبور از احمدی نژاد غیر ممکن است



ابتکار:

گزارش تحلیلی ابتکار از خبرهای تکذیب شده در دو هفته گذشته؛ هجوم شایعه در فضای سیاسی کشور

هاشمی رفسنجانی: بسیج فرا جناحی باقی بماند

زیبا کلام: کروبی 3 تا 5 میلیون رای خواهد آورد



اسرار:

فاصله طبقاتی از زبان مسئولان

پور محمدی: فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه 43 برابر است

مصری: در آمد خانواده های پر در آمد نسبت به کم در آمد 15 برابر است

توصیه هاشمی رفسنجانی : بسیج فرا جناحی عمل کند



پول:

قیمت نفت به 3 سال پیش برگشت

انتقاد هاشمی رفسنجانی از گزارش دو پهلوی البرادعی

وزیر رفاه: یارانه خانوارهای 6 نفری 400 هزار تومان می شود

آغاز توزیع گوشت سبد ماه رمضان کارمندان از امروز



تفاهم:

پول سرگردان زائران ایرانی در بازار عربستان؛ تورم در فروش به ایرانی ها

نیروگاه ها در صف فروش قرار می گیرند

کد رهگیری معاملات بخش مسکن از دیروز اجرایی شد، آزمایش دردوره ی رکود



جام جم:

درواکنش به گزارش های البرادعی ، هاشمی رفسنجانی : از رفتار دو پهلوی آژانس ناراضی هستیم

رئیس کل بانک مرکزی: قفل بانک ها سرانجام شکسته شد

تقدیر رئیس جمهور از ضرغامی و میرباقری؛ " مختارنامه " یکی از بهترین مجموعه های تاریخی خواهد شد



جوان:

برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله، فرمانده نیروی مقاومت بسیج: تقویت سرمایه اجتماعی رویکرد جدید بسیج است



جمهوری اسلامی:

در خطبه های نماز جمعه تهران مطرح شد، انتقاد شدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از گزارش دو پهلوی البرادعی

در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت صورت گرفت، تصویب اجرای 28 طرح بزرگ صنعتی در استان زنجان

رئیس مجلس: طرح تحول اقتصادی موجب جهش قیمت ها می شود



حمایت:

آیت الله هاشمی شاهرودی در خراسان جنوبی ضروری دانست؛ تغییر قوانین برای کاهش جمعیت کیفری

آیت الله هاشمی رفسنجانی : بسیج فرا جناحی بماند

احمدی نژاد در جمع علمای زنجان مطرح کرد: مقاومت سه گروه در مقابل اقدامات اصلاحی دولت



حیات نو:

انتقاد هاشمی رفسنجانی از عملکرد آژانس: موضع البرادعی همیشه دو پهلو است

استقبال از نامزدی میر حسین موسوی ادامه دارد، حمایت اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان

سید حسن خمینی: دورغ، غیبت و تهمت امری عادی شده است

احمدی مقدم خبر داد: آغاز نصب دوربین های مدار بسته



خبر:

تاکید رئیس قوه قضائیه بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، هاشمی شاهرودی: قضات صدور حکم زندان را کاهش دهند

رونمایی از سایت " خبر آنلاین" در نمایشگاه بین المللی مطبوعات، " خبر بین المللی " با شکل و محتوای جدید می آید

پور محمدی: رئیس جمهور باشم یا نباشم از رسانه ها حمایت می کنم



خورشید:

معتبرترین موسسه نظر سنجی دنیا اعلام کرد:رضایت 65 درصدی ایرانیان از خدمات سلامت

وزیر نفت: سهمیه بنزین درزمستان کاهش نمی یابد

ارزیابی سلطانیه از گزارش جدید البرادعی ، وضعیت سفید است



دنیای اقتصاد:

پیشنهاد بخش خصوصی برای نجات تولید ارائه شد، طرح کمیته بحران برای اقتصاد

علی لاریجانی مطرح کرد: دغدغه شوک تورمی طرح تحول

دفاع از تقسیم دلارهای نفتی



سرمایه:

هر بشکه اوپک: 44 دلار، بازگشت قیمت نفت به سال 2005

در مقایسه با تورم 1/26 درصدی تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه 86 ، وام بانکی از رشد اقتصادی جا ماند

خاتمی: حکم ناعادلانه ،شرعی هم نیست



سیاست روز:

در غرفه سیاست روز مطرح شد؛ شروط کروبی برای انصراف

ارزیابی ها از چهاردهمین گزارش البرادعی، فعالیت های هسته ای ایران در " وضعیت سفید " است

سیاست روز عملکرد شورایعالی را بررسی می کند، تاخیری درتشکیل شورایعالی اصل 44 صورت نگرفته است



صدای عدالت:

گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا از روند جهانی تا سال 2025، نقش ایران در جهان برجسته می شود

آیت الله هاشمی رفسنجانی : بسیج فرا جناحی عمل کند

تجلیل شخصیت های برجسته کشور از آیت الله روح الله خاتمی، سید حسن خمینی: روحانیون از درد جامعه بگویند

آیت الله جوادی آملی: صدقه ای اداره کردن کشور هنر نیست



کاروکارگر:

خطیب نماز جمعه تهران: بسیج باید متناسب با نیازهای داخلی و منطقه ای توسعه یابد

لاریجانی: مجلس هشتم جلو کارهای تورم زا را می گیرد

سلطانیه: ایران به همکاری با آژانس بر اساس ان پی تی ادامه می دهد



کارگزاران:

آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به مسئولان نیروی مقاومت: بسیج را فرا جناحی نگه دارید

در مراسم یاد بود روح الله خاتمی مطرح شد: نگرانی نوه امام از عادی شدن دروغ در جامعه

بهای نفت اوپک به کمتر از 45 دلار رسید، نفت 40 تا 45 دلاری در بودجه 88



کیهان:

تازه ترین برآورد شورای اطلاعات ملی آمریکا، ایران 2025 در صف قدرت های برتر جهان

در خطبه های نمازجمعه تهران مطرح شد، انتقاد شدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از درخواست های غیر قانونی آژانس

مدیر عامل توانیر درگفتگو با کیهان: 2800 مگاوات برق تا پایان امسال وارد مدار می شود



وطن امروز:

تازه ترین برآورد شورای ملی اطلاعات آمریکا: ایران به صف قدرت های برتر جهان می پیوندد

وزیر نفت: رکورد تولید گاز در کشور شکسته شد

رئیس جمهور در جمع روحانیون زنجانی: مساجد و حوزه های علمیه از ارکان حاکمیت اسلام هستند

عباسعلی کدخدایی: امیدواریم تغییرات مجلس همراه پیشرفت باشد



همبستگی:

هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران درخواست کرد: مسئولان سعی کنند بسیج فرا جناحی بماند

قالیباف در مراسم اختتامیه اجلاس شهرداران قاره آسیا: شرایط دنیا روز به روز ما را نزدیک تر می کند

کروبی: تاکنون به غیر از من کسی از اصلاح طلبان برای کاندیدا شدن اعلام آمادگی نکرده است



همشهری:

لاریجانی با اشاره به طرح تحول اقتصادی: مجلس مانع تصویب طرح های تورم زا می شود

فرصت پایتخت ایران برای بهره گیری از تجربیات کلانشهرهای قاره کهن؛ تهران، دبیرخانه دائمی مجمع شهرداران آسیا شد

انتقاد رفسنجانی از گزارش دوپهلوی البرادعی



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور خبرداد: 160 مصوبه دولت برای شکوفایی زنجان

رئیس قوه قضائیه: سالانه 20 درصد افزایش پرونده داریم، هنر اقتصادی درکاهش وابستگی به نفت است

هاشمی رفسنجانی با اشاره به بحران جهانی هشدار داد: گسترش سریع بیکاری در دنیا

توقف فروش نفت ایران به شکل معاملات نقدی