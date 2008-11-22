عماد محمدرضا می توانست در برابر استقلال اهواز آقای گل شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حسین چرخابی بعد از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: در این دیدار باید پیروز می شدیم و ثابت می کردیم سپاهان هنوز به عنوان یکی از تیم های پرقدرت لیگ برتر حرف های زیادی برای گفتن دارد به همین دلیل بازیکنان در این دیدار از جان مایه گذاشتند و باعث رقم خوردن این نتیجه عالی در زمین حریف شدند.

وی ادامه داد: فرصت های متعددی در این بازی نصیب بازیکنان ما شد ولی آنها خیلی قدر موقعیت های به دست آمده را ندانستند به خصوص عماد رضا که اگر قدر موقعیت های به دست آمده را می دانست، می توانست آنقدر گل بزند که عنوان آقای گلی را در لیگ برتر فصل جاری برای خود تضمین کند ولی عدم توجه بازیکنان رقیب به موقعیتها موجب شد در نهایت سه امتیاز با ارزش این بازی را با خود به اصفهان ببریم.

چرخابی عنوان کرد: در این دیدار آنچه را که از بازیکنان انتظار داشتم در مستطیل سبز پیاده کردند و من از عملکرد کلیه آنها رضایت کامل دارم.

وی افزود: باید در ادامه لیگ برتر و در کلیه بازی های خود اینگونه ظاهر شویم تا در پایان این فصل به مقام قابل توجهی در لیگ برتر دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان گفت: تنها مشکل این بازی ناهمواری زمین فوتبال ورزشگاه تختی اهواز بود که تا حدودی بر بازی بازیکنان تیم سپاهان اصفهان تاثیر منفی گذاشت که البته مطمئن هستم این مشکل برای فولاد و استقلال اهواز نیز مشکل ساز است.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان روز گذشته با نتیجه 3 بر 1 به سود تیم سپاهان به پایان رسید.