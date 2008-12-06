برای مربیان داخلی دوومیدانی ارزشی قائل نیستیم/ نظارت بیشتر لازم است

جواد خسروشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بسیاری از مربیان خارجی مطرح دوومیدانی به ایران نمی آیند گفت: مربی دوومیدانی که شاگرد خوبی دارد و از آن نتیجه می گیرد هرگز به کشور دیگری چون ایران نمی رود. اگر هم بیاید تنها به دلیل شناخت خودش روی یک دونده مطرح است یا اینکه حق الزحمه بالایی دریافت می کند.

وی با بیان اینکه این مربیان پول خوبی دریافت می کنند خاطر نشان کرد: تمامی این مربیان خارجی در زمان حضور خود در کشورمان بهترین امکانات را طلب می کنند. هرچند که این امکانات به نسبت مربیان ایرانی بهتر است اما در مقایسه با کشورهای صاحب نام دوومیدانی در حد معتدل است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما برای مربیان داخلی خود ارزش قائل نیستیم افزود: حضور مربیان دوومیدانی داخلی در تیم های ملی کمرنگ است زیرا بسیاری شرایط از جمله حق الزحمه خوب و شرایط اردوها برای آنها مهیا نیست.

خسروشیری با اشاره به اینکه طبق بخشنامه سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حق الزحمه مربیان خارجی به دلار و با نظر خودشان پرداخت می شود تصریح کرد: این مسئله برای تمامی مربیان رشته های مختلف در ایران تبدیل به معضلی بزرگ شده است طوریکه انگیزه کار از این مربیان به مرور گرفته می شود.

وی گفت: مربیگری در ایران یک شغل محسوب نمی شود بلکه این افراد با توجه به علاقه و از روی عشق به حرفه مربیگری در کشورمان می پردازند.

مربی دوومیدانی کشورمان با بیان اینکه ما ایرانی هاغریبه دوست هستیم و حضور مربیان خارجی درکشورمان مصداق مثل "مرغ همسایه غاز است" را در ذهن تداعی می کند، خاطر نشان کرد: بیشتر مربیان خارجی که در چند سال گذشته در اکثر رشته ها و حتی رشته دوومیدانی به راحتی جذب فدراسیون ها شده اند در نهایت بعد از یک پروسه کوتاه یا بلند مدت موفق به برآورده شدن انتظارات ما نشده اند.

خسروشیری تاکید کرد: ما باید نظارت بیشتری را برای استخدام مربیان خارجی به کار گیریم که به همین منظور فدراسیون دوومیدانی کار گروهی را با حضور کارشناسان این رشته برای بررسی بیشتر مربیان خارجی تشکیل داده است. ما امیدواریم بررسی های این گروه منجر به استخدام مربیان مطرح دوومیدانی در ایران شود.

وی با تاکید بر اینکه دوومیدانی ما در برخی از رشته ها دچار ضعف است و برای جبران این نقاط ضعف نیاز به حضور مربیان خارجی داریم گفت: ما در حال حاضر از تجربه 10 مربی خارجی در رشته های مختلف بهره می بریم اما با توجه به آغاز فصل تمرین و بدنسازی دوندگان نیاز به استخدام حداقل 5 مربی خارجی دیگر درکشورداریم.