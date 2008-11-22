داور عامل باخت ما به سپاهان بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اکبر میثاقیان بعد از ظهر روز گذشته در ورزشگاه تختی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در این دیدار با وجود اینکه بازیکنان استقلال اهواز بازی مطلوبی را به نمایش گذاشتند ولی عملکرد ضعیف قاضی میدان باعث شد در این بازی خانگی، نتیجه را واگذار کنیم و این موضوع خارج از اراده ما بود.

وی ادامه داد: این داور چند هفته پیش در دیدار مقابل ابومسلم یک دیدار به ناحق به نفع ما اعلام کرد و در این دیدار نیز یک پنالتی به سود سپاهان گرفت که به هیچ وجه پنالتی نبود.

میثاقیان تصریح کرد: یکی دیگر از گل های سپاهان نیز آفساید بود، اگر کارشناسان داوری این حرف من را تایید نکنند قسم می خورم که فوتبال را برای همیشه کنار بگذارم هر چند حتی کنار رفتن من از فوتبال نیز باعث نمی شود این سه امتیاز حیاتی به تیم من برگردد.

وی عنوان کرد: در این دیدار بازیکنان من مردانه جنگیدند و من اطمینان داشتم که این بازی را با پیروزی پشت سر می گذاریم ولی اتفاقاتی که در این بازی رخ داد به سمتی پیش رفت که ما بازنده این بازی باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز اظهار داشت: در این دیدار سپاهان از نظر تاکتیکی بر تیم استقلال برتری نداشت ولی مهره های شاخص سپاهان این نتیجه را رقم زدند و سپاهان در این دیدار روی تکنیک ستاره های خود پیروز این دیدار شد.

میثاقیان گفت: با بازی و تعصبی که از بازیکنان خود در این مدت دیده ام به همه هواداران استقلال اهواز قول می دهم که این تیم را در لیگ برتر حفظ می کنم و آنها از این بابت نگران نباشند.

وی عنوان کرد: استقلال اهواز در این فصل با کمبود مهره مواجه است ولی خوشحالم که توانسته ام تعدادی از جوانان خوزستان را در قالب این تیم به فوتبال استان و کشور معرفی کنم.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان روز گذشته با نتیجه 3 بر 1 به سود تیم سپاهان به پایان رسید. گل های سپاهان را عماد محمد رضا، احسان حاج صفی و علی انصاریان، مدافع حریف به اشتباه وارد دروازه استقلال اهواز کردند و تک گل استقلال اهواز را ناصر شکرون به ثمر رساند.