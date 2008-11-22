عنایت اگر نمی تواند داوری را مدیریت کند، کنار برود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرام شفیعی زاده بعد از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز عنوان کرد: داور در دیدار استقلال اهواز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به شدت علیه تیم ما قضاوت کرد و در پایان نتیجه شکست را به تیم ما تحمیل کرد.

وی اظهار داشت: عنایت، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اگر نمی تواند به این وضع داوری سروسامان ببخشد بهتر است کنار برود و جای خود را به فرد دیگری بدهد که داوری در فوتبال کشور به وضعیت بهتری تبدیل شود.

شغیعی زاده تاکید کرد: در این دیدار داور میدان، دو پنالتی مسلم به سود استقلال اهواز را نگرفت و من از این بابت از داور و رئیس کمیته داوران فوتبال شکایت می کنم و این شکایت را از طریق شخص رئیس فدراسیون فوتبال دنبال خواهم کرد.

وی گفت: ما یک تیم خصوصی هستیم که در فوتبال کشور با تعدادی تیم متمول که از بودجه بیت المال استفاده می کنند در حال رقابت هستیم و چند سال است که پا به پای آنان پیش رفته ایم ولی اینگونه اشتباهات تمام اشتیاق ما برای ادامه کار را از بین می برد به همین علت از فدراسیون تقاضا می کنم به اینگونه اشتباهات پایان دهد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز تاکید کرد: هزینه های تیمداری به شدت در حال افزایش است و ما برای اینکه بتوانیم با تیم های دیگر رقابت کنیم نیازمند حمایت و همکاری دستگاه های دولتی استان هستم ولی در استان هیچگونه همکاری خاصی با این باشگاه صورت نمی گیرد و ما دست تنها هستیم.

وی تصریح کرد: برخی خبرنگاران تهرانی رفتار ناجوانمردانه ای با ما داشتند و برخی از آنان ابتدای فصل با من تماس گرفتند و گفتند، 100 میلیون ریال بدهید تا جو مثبتی را برای تیم شما ایجاد کنیم ولی چون ما اینگونه پول ها را پرداخت نکردیم مطالب غیر قابل توجیهی علیه ما منعکس کرده اند.

شفیعی زاده گفت: رضا جلالی ثابت، مدافع تیم استقلال اهواز با رضایت کادرفنی از روز شنبه مجددا به تیم ما بازخواهد گشت تا تیم را در بازی های آینده همراهی کند و کدورت های پیش آمده بین او و کادرفنی رفع شده است.

در این دیدار کلیه اعضای تیم فوتبال استقلال اهواز به شدت به عملکرد تیم داوری معترض بودند و این موضوع باعث شد برخی از آنها مثل حبیب خدریان، کمک مربی این تیم به علامت اعتراض حتی وارد زمین فوتبال شوند.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان روز گذشته با نتیجه 3 بر 1 به سود تیم سپاهان به پایان رسید. گل های سپاهان را عماد محمد رضا، احسان حاج صفی و علی انصاریان، مدافع حریف به اشتباه وارد دروازه استقلال اهواز کردند و تک گل استقلال اهواز را ناصر شکرون به ثمر رساند.