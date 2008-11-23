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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

شورای مردمی صیانت از رودخانه های خوزستان تشکیل می شود

شورای مردمی صیانت از رودخانه های خوزستان تشکیل می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر خانه مطبوعات خوزستان گفت: به تازگی بحثهایی در خصوص انتقال آب از سرچشمه های کارون و دز به فلات مرکزی مطرح شده است اما تصمیم گیری در این خصوص فقط به دولت بر نمی گردد و این عمل برخلاف منافع ملی است.

امید حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: مردم خوزستان با انتقال آب به منظور استفاده شرب سایر هم میهنان موافق هستند اما از آنجا که این رودخانه ها شریان حیاتی خوزستان هستند در مورد انتقال آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی مخالف هستند و پیش شرط ورود به این مباحث اجرای کامل طرح احیای 800 هزار هکتار از اراضی خوزستان جهت کشاورزی موسوم به "طرح مقام معظم رهبری" است که با توجه به کم کاری مسئولان اجرایی همچنان این طرح اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه باید رودخانه هایی مانند کارون، کرخه، دز و زهره محور توسعه پایدار حوزه آبریز و در کانون توجه باشد، گفت: به همین منظور خانه مطبوعات خوزستان که همواره در مورد انتقال آب از سرشاخه های خوزستان هوشمند بوده و کنش ها را رصد می کرده است، درصدد است تا با مشارکت سایر گروه های مدنی و مردم نهاد و تشکل های صنفی اعم از کشاورزان، مهندسان، دانشجویان و گروه های زیست محیطی "شورای مردمی صیانت از رودخانه های خوزستان" را تشکیل داده و نظرات کارشناسان را در مورد "کارون بزرگ" و سایر رودخانه های استان طی کارگاه های هم اندیشی مدون کرده و در مواقع لزوم اعلام موضع کند.

مدیر خانه مطبوعات خوزستان افزود: از گروه های مردم نهاد، محیط زیست گرا و تشکل های صنفی دعوت می شود تا درخواست عضویت خود در "شورای مردمی صیانت از رودخانه های خوزستان" را به دبیرخانه موقت این شورا واقع در دفترخانه مطبوعات خوزستان ارسال نمایند.

وی افزود: با توجه به نقش دیده بانی خانه مطبوعات در تمامی تحولات فرهنگی و اجتماعی افتخار و مسئولیت دبیری شورای مردمی با خانه مطبوعات خواهد بود و پس از تشکیل نخستین جلسه در مورد پذیرفتن اعضای دولتی یا احزاب متقاضی تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 787278

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