بررسی خواص مکانیکی لایه های نازک نانوساختار توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهراب سنجابی عضو هیئت علمی گروه نانوفناوری دانشگاه تربیت مدرس به اهمیت خواص مکانیکی مواد در ابعاد نانومتری اشاره کرد و گفت: آلیاژ حافظه ‌دار پایه NiTi دارای دو ویژگی مهم حافظه داری و "سوپر الاستیسیته" است که در هیچ فلز و آلیاژ دیگری مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه این پژوهش لایه های نازک نانو ساختار به روش "کند و پاش" (Sputtering) انجام شد، افزود: در این پژوهش لایه های نازک با ترکیبات مختلف NiTi، NiTiCu و NiTiHf تولید و خواص مکانیکی آنها به روش نانو سختی‌ سنجی که روشی جدید برای ارزیابی خواص مکانیکی در ابعاد نانومتری است، اندازه گیری شد.

سنجابی اظهار داشت: نتایج این بررسی نشان داد که می‌توان خواص حافظه داری و سوپرالاستیسیته را در تغییر فرمهای زیر100نانو متر (حدود 50 نانو متر) مشاهده کرد. به این ‌ترتیب می‌توان قطعه های نانو متری از این آلیاژها را با خواص ذکر شده که در ساخت نانو روباتها کاربرد دارند، را ساخت.

عضو هیئت علمی گروه نانوفناوری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه کاربرد این آلیاژها به صورت لایه نازک در ساخت میکرو والوها، میکروپمپ‌ها، MEMS، NEMS، نانو روباتها و نانو چنگک ها است، خاطرنشان کرد: در این پروژه سعی شد که از عناصر خالص، لایه نازک آلیاژی تولید شود تا بتوان هر ترکیبی از آلیاژهای مختلف را تهیه کرد در صورتی که در کارهای مشابه بیشتر از تارگت های آلیاژی و از روش "کند و پاش" برای لایه نشانی استفاده می‌شود.

وی در رابطه با روش به کار گرفته شده، اضافه کرد: در این پروژه، لایه نشانی تحت خلا UHV، 10-10Mbar بر روی مواد پایه Si، SiO2 و Al2O3 صورت گرفته و پس از آن، در همان شرایط، 2 عملیات حرارتی تحت خلاء انجام شد.



سنجابی به کیفیت بالای محصولات تولیدی در این پروژه در مقایسه با نمونه های خارجی اشاره کرد و ادامه داد: جزئیات این کار تحقیقاتی در مجله Surface & Coatings Technology سال 2007 منتشر شد.