نشست "ویژگیهای آهنگسازی در ایران" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که با حضور هنرمندان و آهنگسازان موسیقی ایران برگزار شد محسن الهامیان آهنگساز به عنوان نخستین سخنران به عدم حمایت های دولتی از هنر موسیقی اشاره کرد وگفت : بسیاری معتقدند آهنگسازی و ملودی هایی که در گذشته تهیه وتنظیم می شد نسبت به امروز متفاوت و خوش آهنگ تر بوده است و یا به گفته دیگر آهنگهای دوران گلها بیشتردر حافظه مردم باقی می ماند اما به عقیده من چنین دیدگاهی درست نیست و تنها تفاوت در حمایتهای دولتی آن زمان نسبت به شرایط فعلی است.

پس از پایان صحبت های حسین یوسف زمانی آهنگساز به کاربرد شعر در موسیقی اشاره کرد و گفت : موسیقی ایران پیوند بسیاری با ادبیات و به خصوص شعر داردو مردم هنوز هم به موسیقی بی کلام اقبال نشان نمی دهند بنابراین شعر خوب و دلنشین در آهنگسازی ها کمتر به کار می رود و یا به عبارت بهتر شعری که به دل مردم بشیند و برزبان ها باشد امروزه تصویب نمی شود.

در این برنامه میهمانانی چون حسین دهلوی (موسیقیدان و آهنگساز)،شاهین فرهت(رییس گروه موسیقی دانشگاه تهران)، امیر بکان (مدیر مرکز موسیقی حوزهنری)، جمال الدین منبری (مدیر مرکز آموزش و پژوهش مرکز موسیقی صدا و سیما )، مهدی آذرسینا ( داور بخش رقابتی موسیقی سنتی در بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر) و دیگر هنرمندان و پزوهشگران چون سوسن اصلانی،دکترفرید عمران ، سید جواد بطحایی،دکترمانی جعفرزاده،ادیب وحدانی،محمدرضا تفضلی ، فهیم ممتازی و ...حضورداشته و به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

دراین نشست کارشناسان از دیدگاههای مختلف ویژگیهای آهنگسازی در موسیقی ایران و تفاوت آن با آهنگسازی به سبک موسیقی کلاسیک غربی، ملودی سازی، نواپردازی و تفاوت آنها با آهنگسازی، اختلاف سلیقه و تفاوت دیدگاه آهنگسازان موسیقی ایرانی با موسیقی غربی و مواردی از این دست را مورد بررسی قرار دادند گزارش کامل این نشست در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.