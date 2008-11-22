افزایش نفت درجای میدان شادگان پس از 20 سال

حمید دریس در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: با تلاش کارشناسان معاونت مهندسی نفت این شرکت، پس از گذشت حدود 20 سال از آغاز تولید نفت از مخزن آسماری میدان شادگان، برای نخستین بار از لایه تحتانی موسوم به لایه 7 از طریق حفاری یک حلقه چاه و انجام آزمایش های ضروری، نفت تولید شد.

وی افزود: به این ترتیب برآوردهای اولیه در خصوص احتمال وجود نفت در این لایه به اثبات رسید و بر همین اساس، نتایج حفاری این چاه موجب افزایش حجم نفت درجا و قابل استحصال این مخزن شده که در آینده نزدیک نتایج محاسبات مربوط به آن اعلام خواهد شد.

دریس خاطر نشان کرد: بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان شرکت کانادایی TEKNICA حاکی از عدم وجود هیدروکربور در این لایه بوده است.

وی با بیان اینکه چاه مورد اشاره هم اکنون با دبی دو هزار بشکه نفت در روز در مدار تولید قرار گرفته است، گفت: با توجه به اطلاعات ارزشمند کسب شده، به منظور توسعه هر چه بیشتر مخزن، حفاری چاه های جدید توسعه ای و توصیفی در دستور کار قرار دارد.

معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار داشت: میدان شادگان که در جنوب شرقی اهواز واقع شده دارای دو مخزن نفتی آسماری و بنگستان است. مخزن آسماری این میدان در سال 1347 شمسی کشف شد و از سال 1367 بهره برداری از آن آغاز گردید.

دریس عنوان کرد: تولید کنونی این مخزن حدود 60 هزار بشکه نفت در روز است و پیش بینی می شود با کشف جدید، ظرفیت تولید افزایش یابد.