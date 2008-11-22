کعبه در استقبال از عاشقان حق احرام بست

خانه خدا همواره در طول قرنها مورد اکرام و قداست مسلمانان بوده و بسیار مورد احترام است. از این رو مسلمانان به منظور محافظت و نگهداری از این خانه مقدس اقدامات بسیاری طی قرنها انجام دادند و آن را تکمیل کردند. یکی از این اقدامات احرام بستن کعبه در زمان حج زائران خانه خدا است.

پرده خانه خدا که از ابریشم بافته می شود با استفاده از بندهای محکمی در طول سال به حلقه هایی که در پای دیوارهای بیت الله وجود دارد، بسته می شود. لایه زیرین پرده خانه خدا سفید رنگ است و وقتی که ببینده از دور به خانه کعبه که پرده از روی آن بالا زده شده نگاه می کند، حالتی شبیه به احرام بستن می بیند.

بالا زدن پرده خانه خدا معمولا تا عید قربان ادامه دارد و به این اقدام در اصطلاح عام " احرام بستن " خانه خدا می گویند.

این کار برای این انجام می شود تا دست زائران به پرده خانه خدا نرسد و سالم بماند و از پاره شدن پرده به واسطه تبرک جستن زائران جلوگیری به عمل آید و قداست آن همچنان محفوظ بماند.

از کسانی که درباره پرده کعبه در زمان خود اطلاعاتی به دست داده اند ابن بطوطه است که خود در سال 725 عازم مکه شد و ماههای حج را در آنجا بود. وی ضمن ارائه اطلاعات با ارزشی از منازل میان مدینه و مکه و مواقف مختلف و وضع معیشت مردم مکه و حاجیان در آن زمان ، درباره پرده می گوید: "در روز بیست و هفتم ذیقعده پرده کعبه را به اندازه یک و نیم برابر قامت انسان از چهار طرف بالا می برند تا دستها به آن نرسد، این عمل را احرام بستن کعبه می گویند."

عبدربه (متوفای سال 328 هجری قمری) از پوشش کعبه در زمان خود چنین گزارش می دهد: "همه بیت را می پوشانند مگر رکن حجرالاسود را که به اندازه یک و نیم برابر قامت انسان باز گذاشته می شود و چون موسم حج رسید کعبه را با "قباطی" که دیباج سفید خراسانی است، می پوشانند و مادام که حجاج در حال احرام هستند همان کسوه سفید بر کعبه باقی می ماند و چون از احرام بیرون آمدند، یعنی روز عید قربان، به آن پرده ای از دیباج سرخ خراسانی می پوشانند که در آن خانه هایی است و در آنها حمد و تسبیح و تکبیر و تعظیم خدا نوشته شده و کعبه تا سال بعد به همین صورت می ماند که دوباره به گونه ای که گفته شد پوشانیده شود. چون پرده ها بر روی کعبه زیاد شود به طوری که سنگینی آنها بر کعبه خطر داشته باشد، قسمتهایی از آن برداشته می شود و آنها را خادمان بیت بر می دارند."

گفته می شود نخستین کسی که به این کار پرداخت مأمون خلیه عباسی بود که چهار طرف خانه خدا را بالا زد.

در برخی از منابع نیز آمده که در نیمه ماه ذیقعده پرده کعبه را به اندازه تقریبا 2 متر از چهار طرف بالا می برند که به آن "احرام کعبه" می گویند که با توجه به آغاز ایام حج و احرام حجاج این کار انجام می شود تا از تبرک جستن و تکه تکه کردن پرده خانه خدا جلوگیری شود.