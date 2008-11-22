فیلسوفان ما به روز نیستند

دکتر یحیی یثربی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد درباره اینکه چرا فلسفه‌پژوهان ایرانی به مسائل سیاسی اجتماعی توجه نمی‌کنند، گفت: فلسفه اسلامی که فیلسوفان ما فعلاً درگیر آن هستند به گذشته تعلق دارد و هنوز ما فیلسوفان روزگار خود را نداریم.

وی در ادامه تصریح کرد: حتی برداشت ما از سیاست اسلامی در حد برداشت فارابی است و نه بیشتر. در زمان فارابی مسئله‌های جدید سیاست وجود نداشتند و نمی‌توانستند وجود داشته باشند و پرداختن فارابی به فلسفه سیاست بازهم به‌عنوان سیاست روزگار خودش نیست بلکه نقل و اقتباسی از فلسفه سیاسی یونان باستان است.

یثربی یادآور شد: خود فارابی هم می‌گوید آنچه من در سیاست می‌گویم نقل عقیده قدما است. بنابراین حتی فلسفه سیاسی فارابی مال زمان خودش نیست. یعنی پیشنهادی برای ایجاد تغییر در مدیریت جامعه و حل مشکل قدرت ندارد.

این استاد فلسفه و عرفان افزود: فارابی در این باره معذور است چون در زمان او به این مسائل نمی‌پرداختند و اصولاً امکان نداشت که بپردازند. یعنی یک متفکر نمی‌توانست پیشنهادی برای تغییر سیاست جامعه در برابر حاکمان مستبد داشته باشد. مخصوصاً که حاکمان به‌عنوان خلیفه پیامبر قدرت خود را تقدیس کرده بودند.

یثربی گفت: اما امروزه ما معذور نیستیم. باید فیلسوفان زمان خودمان باشیم اما دریغا، به خاطر فقدان تفکر و حرکت فکری کاری نمی‌توانیم بکنیم در صورتی که نه مشکل سیاسی داریم و نه از این مسائل بی‌خبریم.

وی تصریح کرد: ما در علوم انسانی بازهم جایزه را به کسی می‌دهیم که 40 سال پیش رساله‌ای در باره فارابی نوشته که این نوشته‌ها حتی از کار خود فارابی ضعیفتر هستند. ما باید کار کنیم و من به‌نوبه خودم در این باره کار کرده ام و غیر از مقاله و مصاحبه از سه کتابم می‌توانم نام ببرم، یکی فلسفه امامت دیگری ماجرای غم انگیز روشنفکری و سومی خودکامگی و فرهنگ است و به تازگی نیز مبانی سیاست روزمان را بر اساس اصول و مبانی دین اسلام نظریه‌پردازی کرده‌ام که منتشر می شود. اما این کار باید یک کار جدی مراکز دانشگاهی ما باشد که نیست.