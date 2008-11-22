علاقمندی ترکیه به توسعه همکاریها با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه، باباجان درباره روابط کشورش با ایران گفت، دولت ترکیه علاقمند به بهبود روابط با همسایگان به ویژه در زمینه های اقتصادی و انرژی بر اساس منافع متقابل است.

وزیر خارجه ترکیه که با خبرگزاری آناتولی گفتگو می کرد، با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای غربی از فعالیت های هسته ای ایران، افزود: ما این مسئله را از نزدیک پیگیری می کنیم و به تلاش های خود در راستای کمک فعالانه برای حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک این موضوع ادامه می دهیم.

وی همچنین در خصوص روابط کشورش با آمریکا گفت: دولت ترکیه اهمیت زیادی برای همکاریهای دو جانبه با آمریکا در حوزه مبارزه با تروریسم و حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک. قائل است.

این مقام ترکیه با اشاره به تغییرات در آمریکا و پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، افزود: این رابطه [آمریکا- ترکیه] به لحاظ ماهیتی فراتر از جناحها و گروههاست و ما مانند گذشته در تمامی حوزه ها به همکاری خود با دولت جدید برای تقویت و بهبود روابط بر اساس روح همکاری ادامه می دهیم.

باباجان ورود ارتش این کشور به شمال عراق را ناشی از نگرانی‌های مشروع امنیتی عنوان و استقرار پ.ک.ک در شمال عراق را عاملی برای ضربه زدن بر روابط بغداد- آنکارا توصیف کرد.

وی همچنین در ارتباط با عضویت کشورش در اتحادیه اروپا بار دیگر برعضویت کامل ترکیه در این اتحادیه تاکید کرد.

