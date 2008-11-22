قرارداد فدراسیون فوتبال با صداوسیما امضا شد / سه سال 30 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب علی کفاشیان به همراه عزیز محمدی رئیس و خزایی مسئول مالی سازمان لیگ طی نشستی با حسن تقدس نژاد، معاون اداری و مالی، علی اصغر پورمحمدى مدیر شبکه سوم سیما و دو تن از مسئولان دیگر سازمان صداوسیما، به توافق نهایی رسیدند تا طی سه سال مبلغ سی میلیارد تومان بابت حق پخش مسابقات لیگ برتر و جام حذفی به حساب فدراسیون فوتبال واریز شود.

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: در سال نخست مبلغ 10 میلیارد تومان از سوی سازمان صداوسیما به فدراسیون فوتبال پرداخت می شود. البته در این بین تبصره ای در نظر گرفته شد که با موافقت مسئولان این دو نهاد، در سال های دوم و سوم این مبلغ قابل تغییرخواهد بود.

وی اضافه کرد: پیش از این مبلغ 6 میلیارد تومان که سهم تبلیغات محیطی ورزشگاه هاست، از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان که مسئول این تبلیغات است، بصورت چک به فدراسیون فوتبال واگذار شده و قرار است در این مورد بین صداوسیما تعاملی صورت گیرد.

رئیس سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که پس از توافق صداوسیما و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، همچنان تبلیغات محیطی ورزشگاه ها در اختیار این صندوق قرار گیرد.

محمدی اضافه کرد: در حال حاضر ما 4 میلیارد تومان از صداوسیما برای فصل جاری دریافت می کنیم که کل مبالغ دریافت شده طبق آئین نامه سازمان لیگ بین تیم های لیگ برتری تقسیم می شود تا حق هیچ باشگاهی ضایع نشود.

طبق اعلام قبلی 20 درصد این حق پخش و تبلیغات محیطی در اختیار فدراسیون برای اجرای امور اجرایی، سازمان لیگ و هیئت ها قرار می گیرد و 80 درصد مابقی به باشگاهها می رسد. البته در این بین 40 درصد از این 80 درصد به صورت مساوی بین باشگاه ها تقسیم می شود و 40 درصد باقی بر اساس رتبه باشگاهها و پخش تلویزیونی به آنها تعلق می گیرد.