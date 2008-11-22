هیچ دخالتی در انتخاب تیم بانوان نداشتیم/ بعضی خانواده ها توریست هستند!

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی هندبال بانوان ایران در حالی عازم رقابتهای هندبال قهرمانی آسیا در تایلند شد که از بین ترکیب 18 نفره این تیم 11 ورزشکار از استان اصفهان، چهار نفر از فارس و سه نفر از استان تهران انتخاب شده اند.

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی انتخاب بازیکنان تیم ملی هندبال بانوان گفت: ورزشکاران اعزامی این تیم در طی چند مرحله اردو با نظارت کامل "تامارا زولکینا" روسیه ای و با نظر سه مربی انتخاب شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخاب بازیکنان تیم ملی برعهده مربیان بوده است، افزود: برای انتخاب این نفرات هیچ نظری به کادر فنی این تیم تحمیل نشده است و "تامارا" با اختیار کامل با سرکشی به مسابقات لیگ، اردوهای تیم های باشگاهی و استانی ورزشکاران خود را انتخاب کرده است.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: تمامی این ورزشکاران از برترین های کشور هستند وهمگی سابقه بازی در تیم های لیگ را دارند.

رئیس فدراسیون هندبال ایران خاطرنشان کرد: این تیم برای اولین بار در رده بزرگسالان عازم مسابقات قهرمانی آسیا می شد همین امر حساسیت های زیادی را برای خانواده ها و خود ورزشکاران برای انتخاب در تیم نهایی داشت.

وی با اشاره به اینکه اینگونه مشکلات برای اولین بار در فدراسیون رخ داده است، اظهار داشت: فدراسیون هندبال در انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا با خود ورزشکار روبرو نبود طوریکه در هر مرحله بعد از حذف هر هندبالیست با خانواده وی نیز سر و کار داشت و همین موضوع مشکلات فراوانی را برای ما بوجود آورده بود.

رحیمی در خصوص سفر خانواده برخی از هندبالیست ها به تایلند گفت: سفر به تایلند یکی از کم هزینه ترین تورهای آسیایی محسوب می شود این امر باعث شده تا برخی داوران و مربیان تیم های بانوان برای آشنایی با مسابقات، خانواده چند تن از ورزشکاران نیز به عنوان توریست و با هزینه شخصی به تایلند سفر کنند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران به منظور حضور در دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا عازم تایلند شده است. تیم هندبال کشورمان در این رقابتها با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ازبکستان در گروه اول قرار دارد.