اعتراض ایران به نشت اطلاعات محرمانه/جزئیات مباحث سوریه و آژانس

این دیپلمات آگاه مستقر در وین در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوی جلسه توجیهی (بریفینگ) آژانس بین المللی انرژی اتمی که عصر روز جمعه برای بررسی گزارشات آژانس درباره فعالیت های هسته ای ایران و سوریه تشکیل شد، توضیح داد: در این جلسه با توجه به اینکه گزارش فعالیت های ایران موضوع جدیدی نداشت، بیشتر مباحث به موضوع سوریه اختصاص یافت.

به گفته این مقام آگاه علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در این جلسه از نشت اطلاعات محرمانه از آژانس به بیرون انتقاد کرده و تاکید کرد که این نهاد تا کنون تنوانسته است این موضوع را کنترل کند. ایران در سال های اخیر چندین بار این موضوع را مطرح کرده ومورد انتقاد شدید قرار داده است.

به گفته این دیپلمات در جلسه دیروز این موضوع مورد تاکید و انتقاد نماینده سوریه نیز قرار گرفته است.

وی همچنین خبر داد که دراین جلسه نماینده ایران از طرح مجدد اتهامات ادعایی در گزارش رسمی آژانس به شدت انتقاد و تصریح کرده است با توجه به اجرای کامل توافقنامه طرح اقدام و مدالیته از سوی ایران، همچنین ارائه 117 صفحه توضیح درباره این اتهامات؛ در شرایطی که به هیچ عنوان ملزم به ارائه آن نبوده است؛ طرح مجدد آنها و ادعای بی پاسخ ماندشان منطقی و حقوقی نیست.

این منبع آگاه به مهر گفت که سلطانیه همچنین بار دیگر با اشاره به اینکه مقرر شده بود آژانس اصل مدارک موارد اتهامی را به ایران ارائه کند گفت: در شرایطی که آژنس هنوز این کار را نکرده و نتوانسته است به گفته خود اصل مدارک را پیدا کند ، اشاره کردن به آنها و مورد استفاده قرار دادنشان به عنوان مرجع از نظر حقوقی قانونی نیست.

این دیپلمات حاضر در جلسه توجیهی دیروز خبر داد که فضای کلی جلسه حاکی از حمایت ازاین استدلال ایران بوده و اعضای آژانس بر منطقی بودن درخواست ایران تاکید داشته اند.

به گفته وی همچنین در بخش دیگری از این جلسه به موضوع سوریه پرداخته شد و اسلایدهایی از سایت الکبار سوریه که سال گذشته هدف حمله موشک های اسرائیلی قرار گرفت نشان داده شد که با انتقاد نماینده این کشور نسبت به تصویر برداری ماهواره ای و نیز نشت اطلاعات طبقه بندی شده از آژانس به خبرگزاری های خاص همراه شد.

این مقام آگاه همچنین از اعتراض نماینده سوریه نسبت به سیاسی بودن اتهامات مطرح شده علیرغم عدم توجه و محکومیت بین المللی حمله رژیم اشغالگر قدس به تمامیت ارضی کشورش خبر داد.

وی توضیح داد که در جلسه دیروز با اشاره به گزارش مدیر کل، از دمشق درخواست شده است که زمینه بازدید بازرسان آژانس از مراکزی از تاسیسات نظامی خود را فراهم کند و نقشه های طراحی این سایت ها را در اختیار این نهاد قرار دهد، اما این موضوع با مخالفت نماینده سوریه مواجه شد.

به گفته این منبع آگاه نماینده سوریه در این جلسه تاکید کرده است که کشورش به اندازه لازم با آژانس همکاری کرده و با توجه به همسایگی این کشور با رژیم اشغالگر قدس و اعتراف این رژیم به دارا بودن 200 کلاهک هسته ای، ارائه اطلاعات سایت های نظامی عقلانی نیست و به امنیت ملی سوره لطمه می زند.

به گفته وی دمشق تاکید دارد که تاسیسات مورد درخواست آژانس برای بازدید ارتباطی با سایت نظامی الکبار ندارد.

آژانس مدعی است که در بازرسی از سایت ویران شده الکبار که سال گذشته به بهانه انجام فعالیت مخفیانه هسته ای مورد حمله اسرائیل قرار گرفت آلودگی هسته ای مشاهده کرده است. این در حالی است که سوریه اعلام کرده است این سایت صرفا سایتی نظامی بوده و ولید معلم وزیر خارجه این کشور نیز تاکید دارد که آلودگی مورد ادعای آژانس می تواند ناشی از بمب های فروریخته شده توسط اسرائیل در این تاسیسات و استفاده از بمب های اورانیومی باشد. آژانس اعلام نظر قطعی درباره منشاء آلودگی ها را به بازرسی از سایر تاسیسات نظامی سوریه منوط کرده است.

دیپلمات حاضر در مقر آژانس در وین به مهر خبر داد که اعضای گروه جنبش عدم تعهد در تدارک بیانیه ای در حمایت از مواضع هسته ای جمهوری اسلامی ایران، همچنین بیانیه ای درباره موضوع سوریه هستند که در روزهای آتی نهایی می شود.

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 7 آذر برگزار خواهد شد.

نماینده دائم ایران در آژانس با اعلام قطعی اینکه بر اساس مقررات حقوقی و محتوای گزارش اخیر البرادعی اعضای آژانس پذیرفته اند که فعالیتهای هسته ای ایران در "وضعیت سفید است" به مهر گفت: مهمترین نکته مثبت در گزارش اخیر آژانس این است که با ایستادگی ایران و مواضع محکم کشورهای در حال توسعه سرانجام اقدامات داوطلبانه کاملا از الزامات حقوقی تفکیک شد.