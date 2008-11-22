دورتموند با گل زیدان پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند دیشب در هفته چهاردهم رقابت های بوندس لیگا با تک گل محمد زیدان در دقیقه 20 مقابل کارلسروهه به پیروزی رسید. در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* بیله فلد - بایر لورکوزن

* بوخوم - هرتابرلین

* شالکه - مونشن گلادباخ

* بایرن مونیخ - انرگی کوتبوس

* اینتراخت فرانکفورت - هانوفر

* ولفسبورگ - اشتوتگارت

* کلن - هوفنهایم

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 28 امتیاز- تفاضل گل 16+

2- هوفنهایم 28 امتیاز- تفاضل گل 15+

3- بایرن مونیخ 25 امتیاز

4- دورتموند 24 امتیاز ( یک بازی بیشتر)

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16-کارلسروهه 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)

17- آرمنیا بیله فلد 9 امتیاز

18- انرگی کوتبوس 9 امتیاز