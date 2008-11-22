تقابل کاظمیان با یاران سابق/ مصاف شاگردان بوناچیچ با الخلیج

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات از فردا (یکشنبه) با برگزاری چهار بازی آغاز می شود. در این روز تیم النصر که از وجود مهرزاد معدنچی، رضا عنایتی و محمد نصرتی در ترکیب خود بهره می برد، در خانه الخلیج قعرنشین به میدان می رود.

این تیم 10 امتیازی که تنها پنج امتیاز با العین صدرنشین فاصله دارد به پیروزی در مصاف با الخلیج می اندیشد تا جایگاه خود را در بالای جدول مستحکم کرده و در صورت لغزش مدعیان خود به رده های بالاتر برساند. تداوم پیروزی‌های این تیم ضامن بقای لوکابوناچیچ در جمع آبی پوشان دبی است.

فردا همچنین تیم فوتبال عجمان در خانه الشباب به میدان خواهد رفت. این بازی علاوه بر حساسیت رقابت دو تیم همسایه در جدول رده بندی (تیم‌های هفتم و هشتم جدول لیگ امارات) برای جواد کاظمیان یک بازی خاص است. او فردا در جامه تیم عجمان مقابل تیمی می ایستد که فصل گذشته به همراه این تیم عنوان قهرمانی لیگ امارات را به دست آورد.

از دیگر دیدارهای جذاب فردا می توان به رویارویی تیم الجزیره با الظفره اشاره کرد. تیم سوم جدول در این بازی به کسب یک پیروزی خانگی می اندیشد تا حداقل برای 24 ساعت، پیش از به میدان رفتن تیم‌های الاهلی و العین صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر امارات شود. در این بازی بازهم امید تیم الظفره به مهدی رجب زاده و رسول خطیبی خواهد بود تا شاید با درخشش خود سبب‌ساز پیروزی تیم خود شوند.

در آخرین دیدار از روز نخست هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات تیم الوصل در خانه پذیرای الشارجه خواهد بود. زردپوشان شهر دبی که ایمان مبعلی را در خط میانی خود دارند، باهدف صعود به رده‌های بالای جدول به دیدار الشارجه می روند.

برنامه هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

یکشنبه - 3/9/87

* الخلیج - النصر

* عجمان - الشباب

* الجزیره - الظفره

* الوصل - الشارجه

دوشنبه - 4/9/87

* الاهلی - الشعب

* الوحده - العین

- جدول رده‌ بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

1- الاهلی 15 امتیاز

2- العین 14 امتیاز

3- الجزیره 13 امتیاز

4- الوحده 11 امتیاز

5- النصر 10 امتیاز

6- الوصل 7 امتیاز- تفاضل گل 3-، 9 گل زده

7- الشباب 7 امتیاز- تفاضل گل 3-، 7 گل زده

8- عجمان 7 امتیاز- تفاضل گل 3-، 4 گل زده

9- الظفره 6 امتیاز- تفاضل گل 2-

10- الشارجه 6 امتیاز- تفاضل گل 7-

11- الشعب 4 امتیاز

12- الخلیج یک امتیاز