نوآوری های زنان در حوزه مدیریت شهری داوری می شود / تهیه منشور علمی شهرداری تهران

دکتر زهرا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نخستین همایش ابتکارات و اختراعات و نوآوری های زنان در متن دومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره امسال در ابعاد بسیار گسترده ای ایجاد و راه اندازی شده است، افزود: با ایجاد بانک ایده برای بهره مندی از خردجمعی در حوزه مدیریت شهری کار آغاز شده است و در تداوم آن هر گونه دستاوردی که می تواند در مسیر ارتقای جایگاه مدیریت شهری نقش داشته باشد ، مورد پردازش قرار می گیرد.

محمدی با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان و محور قرار گرفتن در برنامه های مدیریت شهری ، گفت: کمیته مطالعات راهبردی امور زنان و خانواده نیز در همین راستا تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه زنان توانمند ما می توانند در تمامی عرصه ها حضور داشته باشند، گفت: فضایی که در بخش نوآوری ها و اختراعات زنان مورد توجه قرار گرفته تنها مختص زنان بوده تا خود را با هم بیازمایند که بتوانند در عرصه های بین المللی مطرح شوند.

محمدی با اشاره به سال نوآوری و شکوفایی و این ماموریت ملی برای تمامی شهروندان ایرانی ، افزود: هدف ما از همایش ابتکارات و اختراعات زنان در حوزه مدیریت شهری، به نمایش گذاشتن بلوغ زنان کشورمان در عرصه بین المللی است.

وی از تدوین منشور علمی شهرداری تهران به عنوان یکی از دستاوردهای اولین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری یاد کرد و افزود: در این منشور علاوه بر مبحث استفاده از خرد جمعی ، برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان مراکز علمی و مطالعاتی داخلی و خارجی و حداکثر استفاده از خدمات آنان مورد توجه قرار گرفت.