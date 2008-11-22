سرنوشت نامعلوم 5 هزار و 700 مدرسه استیجاری و قلع و قمعی

در این باره معاون حقوقی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرنوشت مدارس استیجاری و قلع و قمعی از اصلی ترین دغدغه های وزارتخانه آموزش و پرورش است. با این همه به دلیل کمبود اعتبارات مورد نیاز همچنان تکلیف این مدارس نامشخص مانده است.

حسین رضا علی درباره تعیین تکلیف 3 مدرسه قلع و قمعی و 3 مدرسه استیجاری شهر تهران که صاحبان آنها حکم تخلیه شان را گرفته بودند ولی همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، حکم قضایشان اجرا نشد، افزود: هنوز اعتبار مورد نیاز برای خرید و تعیین تکلیف کردن این مدارس تامین نشده است.

کارشناسان امور اجتماعی تخمین می زنند که در صورت احتساب حداقل 300 دانش آموز برای هر یک از این مدارس، سرنوشت تحصیلی بیش از یک میلیون دانش آموز ایرانی که در اینگونه مدارس تحصیل می کنند همچنان نامعلوم مانده است.

مدارس قلع و قمعی فضاهای آموزشی هستند که زمین آنها متعلق به اشخاص حقیقی است و وزارت آموزش و پرورش در آن ساختمان احداث کرده است.

بنا بر مصوبه سال 1384 مجلس شورای اسلامی هر گونه تخلیه مدارس قلع و قمعی ممنوع است و این مدارس تا پایان برنامه چهارم قابل تخلیه نیستند. با این همه با توجه به زمان اندک باقیمانده از قانون برنامه چهارم، اعتبار این قانون تا سال آینده به پایان می رسد.

در این باره معاون حقوقی آموزش و پرورش شهر تهران می گوید: برای تعیین تکلیف مدارس قلع و قمعی منطقه 18 به 3 میلیارد و خرید مدارس استیجاری به 14میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که وزارت آموزش و پرورش هنوز تامین اعتبار نکرده است.

در حال حاضر 900 مدرسه قلع و قمعی و 4 هزار و 800 مدرسه استیجاری در کشور وجود دارد که بیشتر آنها در شهر تهران است. اگرچه مالکان مدارس قلع و قمعی و استیجاری طبق قانون مجلس نمی توانند حکم تخلیه مدارس را اجرا کنند اما به نظر می رسد با پایان یافتن این مهلت قانونی دست صاحبان زمین های این مدارس برای تخلیه مدارس بازتر باشد.

این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری رئیس جمهوری در اجلاس روسای آموزش و پرورش بر خرید تمام این مدارس برای رفع مشکلات آموزش و پرورش تاکید کرده بود. امری که به نظر می رسد با توجه به کسری 6750 میلیارد تومانی وزارتخانه آموزش و پرورش برای رفع مشکلات مالی جاری این وزارتخانه عملی شدن آن فعلا دور از دسترس باشد.