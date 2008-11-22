آمریکا بار دیگر خاک پاکستان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام های اطلاعاتی در پاکستان اعلام کردند که طی حملات جدید موشکی آمریکا دستکم 5 نفر کشته شدند.

آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و اعضای طالبان مدتهاست که مناطق مرزی این کشور را مورد حمله قرار می دهد.

این حمله موشکی که امروز به شهر "علی خن" در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی انجام شد یک روز پس از آن صورت می گیرد که اسلام آباد سفیر آمریکا را برای اعتراض به حملات موشکی به خاکش به وزارت خارجه فراخواند.

مقام های اطلاعاتی آمریکا خبر دادند که حمله امروز صبح آمریکا به خانه یکی از فرماندهان افراد مسلح صورت گرفته و که تعدادی از اعضای این گروه نیز در آنجا حضور داشتند.