۲ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

مدیرعامل راه آهن سرزده از بخشهای مختلف راه آهن بازدید کرد

مدیر عامل راه آهن صبح روز جمعه به مدت پنچ ساعت از بخشهای مختلف راه آهن تهران دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن زیاری ضمن سرکشی از قسمتهای مختلف راه آهن تهران از طول خط راه آهن تا ایستگاه ورامین بازدید کرد و از نزدیک با کارکنان کشیک گفتگو کرد تا مسائل و مشکلات آنها را مورد رسیدگی قرار دهد.

زیاری پس از بازدید از طول خط و ایستگاه ورامین با مسافران قطار در ایستگاه ورامین به تهران همسفر شد و با مسافران گفتگو کرد و از نقطه نظرات  و برخی مشکلات آنها آشنا شد.

وی در این بازدید از بخشهای خصوصی و شرکت رجا خواست به صورت شبانه روزی در خدمت مردم باشند و با تلاش و جدیت بیشتری برخی کاستیهای موجود در این بخشها را به سرعت بر طرف کنند تا خدمات مناسب تری در شان مردم ارائه شود.

وی هدف از این بازدید را شناسایی و رفع کاستیها در بخشهای مختلف عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با اقدامات جدید نیازهای مردم را پاسخ دهیم.

کد مطلب 787323

