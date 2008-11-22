مدیرعامل راه آهن سرزده از بخشهای مختلف راه آهن بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن زیاری ضمن سرکشی از قسمتهای مختلف راه آهن تهران از طول خط راه آهن تا ایستگاه ورامین بازدید کرد و از نزدیک با کارکنان کشیک گفتگو کرد تا مسائل و مشکلات آنها را مورد رسیدگی قرار دهد.

زیاری پس از بازدید از طول خط و ایستگاه ورامین با مسافران قطار در ایستگاه ورامین به تهران همسفر شد و با مسافران گفتگو کرد و از نقطه نظرات و برخی مشکلات آنها آشنا شد.

وی در این بازدید از بخشهای خصوصی و شرکت رجا خواست به صورت شبانه روزی در خدمت مردم باشند و با تلاش و جدیت بیشتری برخی کاستیهای موجود در این بخشها را به سرعت بر طرف کنند تا خدمات مناسب تری در شان مردم ارائه شود.

وی هدف از این بازدید را شناسایی و رفع کاستیها در بخشهای مختلف عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با اقدامات جدید نیازهای مردم را پاسخ دهیم.