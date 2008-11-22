نامه اعتراض آمیز مخالفان سپر موشکی در چک به اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، جنبش عدم خشونت و اتحادیه شهرداران علیه رادار این نامه را برای " باراک اوباما" ارسال کردند. این نامه به امضای 29 شهردار رسیده است.

این دو گروه خواستار برپایی اعتراضاتی علیه این سامانه در دوره ریاست چک بر اتحادیه اروپا هستند و از پارلمان اتحادیه اروپا خواهند خواست تا به این موضوع بپردازد.

" یان تاماس" سخنگوی جنبش عدم خشونت روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد:" ما مبارزه محکمی را علیه این برنامه در سطح اروپا به راه خواهیم انداخت."

وی افزود:" ما از اتحادیه اروپا می خواهیم تا یک موضع روشن را برای آغاز گفتگو درباره این موضوع اتخاذ کند ."

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.