مشکل کلاس های 40 نفره به بالا مثل ماشین های صفر دارای نقص فنی است

مصطفی امین منصور در گفتگو با خبرنگار مهر مشکل کلاس های با بیش از 40 جمعیت دانش آموزی را همچون ماشین های صفر دارای نقص فنی دانست و افزود: وقتی یک ماشین تازه از کارخانه بیرون می آید و با مشکل فنی مواجه می شود صاحب آن باید این مسئله را گزارش دهد تا بتوان برای آن چاره ای اندیشید.

این درحالی است که مسئول ارزیابی و عملکرد در پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران چندی پیش به خبرنگارگفته بود که طبق شکایات رسیده به آموزش و پرورش تهران کلاسهای با جمعیت بیش از 40 دانش آموز مربوط به همه مناطق شهر تهران است و این معضل تنها به چند منطقه محدود نمی شود.

اظهارنظرهای مشاورعالی وزیرآموزش و پرورش درحالی است که تاکنون سیستمی برای پیگیری شکایات مردمی در این مورد از سوی آموزش و پرورش طراحی نشده است تا گزارش ها از سوی مردم مستقیما ارائه شود.

وزیرآموزش و پرورش نیز در این باره چندی پیش عنوان کرده بود که بعد از پایان فرصت تعیین شده برای مدیران، امکاناتی را در سایت وزارتخانه برای سایر مردم ایجاد می کنیم تا موراد متخلف را گزارش دهند که این امر نیز صورت نگرفت.

مشاورعالی وزیرآموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که چرا مسئولان در دولت نهم اصرار دارند که مشکلات را موردی حل کنند در حالی که بسیاری از مسائل فراگیر است و نمی توان به این روش آن را حل کرد، اظهار داشت: به هرحال استاندارد تراکم کلاس ها از سوی مسئولان آموزش و پرورش اعلام شده و این مسئله را تنها بدین طریق می توان حل کرد و اگر موردی هست گزارش دهید تا بتواینم به آن رسیدگی کنیم.

اما کارشناسان آموزشی معتقدند که معضل کلاس های شلوغ و پرجمعیت به والدین دانش آموزان مربوط نیست و مسئولان ارشد آموزش و پرورش با طرح راه حل ها و اولتیماتوم های اینچنینی به دنبال از سرباز کردن این مشکل از خود و به گونه ای رفع تکلیف در قبال مردم هستند.

بنا بر آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از 14 میلیون دانش آموز در 150 هزار مدرسه کشور تحصیل می کنند که تعدادی از این مدارس دارای فضای نامطلوب آموزشی هستند.